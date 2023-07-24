Украина может построить более мощную Каховскую ГЭС вместо разрушенной, — «Укргидроэнерго» Сегодня 13:33

Украина может построить более мощную Каховскую ГЭС вместо разрушенной, — «Укргидроэнерго»

После деоккупации всей Херсонской области Украина восстановит разрушенную дамбу Каховской ГЭС. В то же время рассматривается вариант возведения более мощной станции, чем была раньше.

Об этом сообщил руководитель «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в интервью Forbes.

Рассматривается вариант, что вместо 335 МВт построят станцию ​​мощностью 550−600 МВт.

«Будем рассматривать вариант строительства агрегатов, которые смогут работать как в генераторном, так и в насосном режиме. Проект также предусматривает строительство рыбохода, которого не было на разрушенной станции», — рассказал Сирота.

Все планы отталкиваются от проекта правительства относительно начала восстановления Каховской ГЭС. Его разбили на два этапа. До деоккупации специалисты нарабатывают проект строительства временной дамбы. После уже начнут работу на месте.

Ожидается, что строительство новой Каховской ГЭС будет стоить $1 млрд.

«Строить на новом месте намного проще. Мы пока не понимаем, какие последствия взрыва, поскольку часть дамбы все еще находится под водой. Неизвестно, в каком она состоянии. Примерно мы понимаем, что стоимость 1 кВт мощности — $2000. Такая стоимость строительства ГЭС в Европе. Если мы планируем строить станцию мощностью 550−600 МВт, то общая стоимость будет $1−1,2 млрд», — резюмировал Сирота.

Россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Теракт вызвал экоцид, унес жизни 31 человека и неизвестного количества животных. Подробно о последствиях этой трагедии мы писали в статье по ссылке ниже.

Діло По материалам:

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