Сколько заработала Украина на ІТ-экспорте в апреле — Finance.ua
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Сколько заработала Украина на ІТ-экспорте в апреле

Казна и Политика
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Сколько заработала Украина на ІТ-экспорте в апреле
Сколько заработала Украина на ІТ-экспорте в апреле
В апреле объем ІТ-экспорта из Украины составил $569 миллионов, что на $24 млн (или почти на 4,4% больше), чем в марте. В то же время в апреле прошлого года показатель украинского ІТ-экспорта был $545 миллионов.
Об этом стало известно из отчета НБУ.

Сколько принес ІТ-экспорт с начала года

Общая сумма IT-экспорта за первые четыре месяца 2025 года — $2138 млн.
Это на $3 млн больше, чем за тот же период 2024 года.
Сколько заработала Украина на ІТ-экспорте в апреле
В апреле 2023 года ІТ-экспорт принес $539 млн. Самая апрельская выручка была в 2022-м — $578 млн.
В начале года IT-экспорт опустился ниже отметки в $500 млн. До этого, на протяжении всего 2024 года, он был выше этой суммы.
Напомним, каждый седьмой айтишник тратит на поиск работы более шести месяцев. Среди искавших работу за последний год нашли ее только 54,5%.
По данным Dou, поиск работы для тех, кто только планирует «войти в ІТ», еще сложнее, чем у нынешних айтишников, хотя и им нелегко. 64% ищущих первую работу в ІТ уже потратили на это более двух месяцев, а 22% искателей ищут работу больше года.
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По материалам:
Dou
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