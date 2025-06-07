В Минфине сообщили, сколько средств поступило в госбюджет в мае — Finance.ua

В Минфине сообщили, сколько средств поступило в госбюджет в мае Сегодня 09:16 — Казна и Политика

В Минфине сообщили, сколько средств поступило в госбюджет в мае

В мае 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 121,4 млрд грн, в том числе:

45,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

30,1 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

21,4 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собранно 36,9 млрд, возмещено — 15,5 млрд грн);

15,2 млрд грн — акцизный налог;

4,9 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 55,6 млрд грн.

В целом по итогам мая 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 272,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, поступило 47,4 млрд грн (по состоянию на 29 мая) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

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