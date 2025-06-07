В Минфине сообщили, сколько средств поступило в госбюджет в мае — Finance.ua

В Минфине сообщили, сколько средств поступило в госбюджет в мае
В мае 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 121,4 млрд грн, в том числе:
- 45,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 30,1 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 21,4 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собранно 36,9 млрд, возмещено — 15,5 млрд грн);
- 15,2 млрд грн — акцизный налог;
- 4,9 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 55,6 млрд грн.
В целом по итогам мая 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 272,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, поступило 47,4 млрд грн (по состоянию на 29 мая) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Поделиться новостью