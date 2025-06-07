Гетманцев прогнозирует рост бюджетных поступлений от детенизации — Finance.ua

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Гетманцев прогнозирует рост бюджетных поступлений от детенизации

Казна и Политика
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Гетманцев прогнозирует рост бюджетных поступлений от детенизации
Гетманцев прогнозирует рост бюджетных поступлений от детенизации
Дополнительные налоговые и таможенные поступления от детенизации в 2025 году могут составить $4 млрд по сравнению с $2,5 млрд в прошлом году.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на форуме Forbes Money.

Сколько получает бюджет благодаря детенизации

По оценкам Гетманцева, уже сейчас перевыполнение бюджета превышает $1 млрд благодаря детенизации экономики и изменениям в Налоговый кодекс.
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«Последние результаты оценки тени, в соответствии с ростом номинального ВВП, — это 800−900 млрд грн ежегодно», — добавил глава комитета.
Он отметил, что в Украине в тени находится от 30% до 50% экономики, а в отдельных отраслях этот показатель превышает 60%.
Это ключевой барьер для экономического развития, в то время как в странах Европы уровень теневой экономики составляет всего 5−7%.
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Стоит отметить, что госбюджет-2025 утвержден с доходами 2,33 трлн грн и расходами 3,93 трлн грн. В то же время Минфин подтвердил необходимость увеличения до конца года расходов на сумму около 0,4−0,5 трлн. грн. и заявил, что детенизация должна стать одним из источников.
Напомним, в странах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть ВВП, оценивается в 42,4%. Для сравнения, в богатых странах этот показатель падает до 5,9% ВВП, причем в ОАЭ доля самая низкая.
Сьерра-Леоне занимает первое место в общем зачете, а теневая экономика составляет 64,5% ВВП.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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