Гетманцев прогнозирует рост бюджетных поступлений от детенизации — Finance.ua

Гетманцев прогнозирует рост бюджетных поступлений от детенизации Сегодня 21:09 — Казна и Политика

Гетманцев прогнозирует рост бюджетных поступлений от детенизации

Дополнительные налоговые и таможенные поступления от детенизации в 2025 году могут составить $4 млрд по сравнению с $2,5 млрд в прошлом году.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на форуме Forbes Money.

Сколько получает бюджет благодаря детенизации

По оценкам Гетманцева, уже сейчас перевыполнение бюджета превышает $1 млрд благодаря детенизации экономики и изменениям в Налоговый кодекс.

«Последние результаты оценки тени, в соответствии с ростом номинального ВВП, — это 800−900 млрд грн ежегодно», — добавил глава комитета.

Он отметил, что в Украине в тени находится от 30% до 50% экономики, а в отдельных отраслях этот показатель превышает 60%.

Это ключевой барьер для экономического развития, в то время как в странах Европы уровень теневой экономики составляет всего 5−7%.

Стоит отметить, что госбюджет-2025 утвержден с доходами 2,33 трлн грн и расходами 3,93 трлн грн. В то же время Минфин подтвердил необходимость увеличения до конца года расходов на сумму около 0,4−0,5 трлн. грн. и заявил, что детенизация должна стать одним из источников.

Напомним, в странах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть ВВП, оценивается в 42,4%. Для сравнения, в богатых странах этот показатель падает до 5,9% ВВП, причем в ОАЭ доля самая низкая.

Сьерра-Леоне занимает первое место в общем зачете, а теневая экономика составляет 64,5% ВВП.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин» .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.