Гетманцев рассказал об успехах детенизации провайдеров — половина компаний увеличила уплату налогов на 50% Сегодня 17:42 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал об успехах детенизации провайдеров — половина компаний увеличила уплату налогов на 50%

Более половины компаний-интернет-провайдеров увеличили уплату налогов за IV квартал 2024 года более чем на 50% по сравнению с ІІІ кварталом 2024 года, а отдельные компании — в 3−4 раза.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По информации Гетманцева, компании, предоставляющие услуги интернета, уплатили в бюджет и Пенсионный фонд 1,1 млрд грн, что на 465 млн грн или 73% больше по сравнению с 2023 годом.

График: Даниил Гетманцев

Наибольшие суммы были уплачены по следующим направлениям:

единый налог — 519,3 млн грн;

единый социальный взнос — 403,1 млн грн;

налог с доходов физических лиц — 378,8 млн грн;

налог на добавленную стоимость — 172 млн грн.

График: Даниил Гетманцев

По его словам, во II половине 2024 г. произошли положительные изменения на рынке провайдеров, в частности в легализации наемного труда и заработных плат.

«Анализ данных за ІІІ и IV кварталы 2024 года свидетельствует о положительных тенденциях увеличения уплаты налогов и размера заработных плат у большинства интернет-провайдеров», — отметил Гетманцев.

График: Даниил Гетманцев

У 11 интернет-провайдеров средняя заработная плата в IV квартале выросла более чем вдвое (сеть «O» — с 15 до 39 тыс. грн, сеть «L» — с 14 тыс. до 31 тыс. грн). Еще в 12 компаниях заработная плата выросла более чем на 50%. У большинства провайдеров выросло количество наемных работников, а у всех — уплата налогов в бюджет и Пенсионный фонд.

График: Даниил Гетманцев

Уровень налоговой нагрузки на компании, работающие на общей системе налогообложения (включая взносы в Пенсионный фонд), вырос с 16,4% в III квартале до 22,3% в IV квартале. Для физических лиц-предпринимателей этот показатель вырос с 6,2% до 7,6%.

«Более половины компаний интернет-провайдеров увеличили уплату налогов за IV квартал 2024 года более чем на 50% по сравнению с III кварталом, а некоторые компании — в 3−4 раза. Работа с отраслью фиксированного интернета является примером успешной детенизации, которую государство, из-за ГНС ​​и БЭБ, должно довести до конца, несмотря на сопротивление теневых участников рынка и их лоббистов», — подытожил Гетманцев.

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