Нацбанк обязал банки и кредиторов предоставлять больше информации клиентам — Finance.ua
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Нацбанк обязал банки и кредиторов предоставлять больше информации клиентам

Казна и Политика
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Нацбанк обязал банки и кредиторов предоставлять больше информации клиентам
Нацбанк обязал банки и кредиторов предоставлять больше информации клиентам
Национальный банк Украины внес изменения в нормативно-правовые акты защиты прав потребителей, обязав финансовые учреждения предоставлять потребителям больше информации до и после проведения операций, в частности о порядке погашения кредита и детали исполнения договора.
Об этом пишет НБУ.
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«Национальный банк внес редакционные изменения в некоторые нормативно-правовые акты по защите прав потребителей и уточнил требования к преддоговорному информированию потребителей и их договорных отношений с поставщиками финансовых услуг», — говорится в сообщении.

Как будет

Теперь на преддоговорном этапе предусмотрено раскрытие информации о праве клиентов обратиться, по завершении договора о предоставлении финансовой услуги, в финансовое учреждение за справкой об исполнении сторонами обязательств. Это укрепит защиту их прав и интересов, указывают в НБУ.
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Небанковские кредитодатели-страховщики, предоставляющие потребительские кредиты под залог выкупной суммы по договору страхования жизни с накопительной составляющей, должны информировать потребителей о порядке возврата кредита.
Банки также обязаны уведомить потребителей о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом по договору о потребительском кредите в форме кредитования банковского счета или кредитной линии, предоставляемой банком.
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Национальный банк усовершенствовал регулирование в сфере защиты прав потребителей, потребительского кредитования и страхования путем оптимизации количества нормативно-правовых актов.
Также он отменил распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 03 декабря 2004 года № 2883, которое касалось порядка выдачи кредитов страхователям в контексте договоров страхования жизни.
Все постановления вступают в силу 20 марта 2024 года.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться лишь незначительной доли безналичных операций граждан. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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