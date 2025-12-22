0 800 307 555
Нацбанк объявил о значительных изменениях в системе надзора за банками после инцидента с ветераном

Национальный банк Украины объявил о значительных изменениях в системе надзора за финансовыми учреждениями. Регулятор принял принципиальное решение сделать оценку доступности финансовых услуг обязательной составляющей инспекционных проверок.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, комментируя проблемы, с которыми ветераны и люди с инвалидностью сталкиваются при обслуживании в банковских отделениях.

Причины такого решения

По словам Пышного, ситуации, подобные недавнему инциденту с ветераном Русланом Кнышем, не единичны и касаются всей банковской системы. В НБУ провели оперативный анализ действующих регуляций, регламентов и рекомендаций и пришли к выводу, что у банков уже сейчас есть достаточно инструментов, чтобы не допускать подобных случаев.
Глава Нацбанка подчеркнул, что проблема заключается не только в формальных правилах, но и в культуре взаимодействия и осознании необходимости изменений.
Напомним, в Киеве 20-летний ветеран, потерявший все конечности на войне, не смог восстановить банковскую карту, потому что не смог держать ее для подтверждения. В качестве альтернативы представители банка предложили оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора. Ветеран от этого варианта отказался.
В финучреждении заявили, что эта ситуация недопустима. «Мы проводим ревизию внутренних процедур, держим контакт с НБУ, чтобы ситуация, которая произошла в нашем банке, больше не происходила нигде. Отдельно, проведем повторное обучение для работников, чтобы сделать невозможным подобное в дальнейшем», — заявили тогда в ПриватБанке. Детальнее о ситуации Finance.ua рассказывал по ссылке.

Ожидание от банков

НБУ ожидает от банков детального анализа собственных процедур и проактивных действий. Речь идет, в частности, о пересмотре подходов к идентификации клиентов, использовании альтернативных способов подтверждения личности, устранении физических барьеров в отделениях, а также адаптации продуктов и договоров.
Отдельную ответственность, по словам Пышного, должны взять руководители и наблюдательные советы финансовых учреждений.
Национальный банк уже приступил к подготовке нового инструмента в рамках надзорных процедур. Принципиальное решение принято. Доступность денежных услуг станет предметом инспекционной оценки.
Начиная с 2026 года инспекторы НБУ будут проверять, создана ли в финансовых учреждениях эффективная система управления инклюзивным предоставлением услуг. В фокусе проверок будут стратегия, организационное построение процессов, продукты, обучение персонала и соблюдение методических рекомендаций, предоставленных в 2024 году.

Дальнейшие шаги

После завершения подготовительной работы, Нацбанк планирует публично презентовать все детали для рынка. В начале следующего года НБУ намерен провести круглый стол с участием финансового сектора, общественных организаций, представителей правительства и международных партнеров для наработки совместных решений.
