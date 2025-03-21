Нацбанк назвал крупный украинский банк, которому не хватает капитала — Finance.ua

Нацбанк назвал крупный украинский банк, которому не хватает капитала Сегодня 11:27 — Фондовый рынок

Нацбанк назвал крупный украинский банк, которому не хватает капитала

Повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к падению капитала ниже норматива в ряде банков. В то же время им пока ничего не угрожает.

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, в интервью « Интерфакс-Украина ».

«На сегодняшний день есть один крупный банк, у которого будет недостаточный уровень капитала… Укрэксимбанк», — сказала она.

По ее словам, еще один государственный банк — Сенс Банк — имеет адаптированную программу капитализации по результатам предварительной оценки устойчивости и движется в ее рамках.

Рожкова отметила, что НБУ помог банкам и установил достаточно мягкий переходный период по новым требованиям капитала, что позволяет многим банкам не нарушать нормативы.

«Также мы разрешили банкам, которым по итогам прошедшего стресс-теста требовался дополнительный капитал, внести изменения в программы капитализации. По предварительным ожиданиям, в целом банки сохранят достаточный запас капитала, однако некоторым из них, возможно, понадобится пересмотр программ капитализации по результатам оценки устойчивости в 2023 году», — сказала первый замглавы НБУ.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день риск для финансовой стабильности точно отсутствует.

Напомним, в 2023 году налог на прибыль банков увеличился с 18% до 50%. Предполагалось, что в 2024 году банки будут платить налог на 25%. Однако Верховная Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Этот налог будет уплачен банками уже в 2025 году по результатам работы в 2024 году.

Единственным владельцем Укрэксимбанка является государство. По состоянию на 1 января 2025 года банк по общим активам занимал третье место с показателем 315,5 млрд гривен среди 61 банков. Собственный капитал Укрэксимбанка составлял 14,2 млрд гривен.

НБУ в начале 2024 года заявил о необходимости докапитализации Укрэксимбанка, Правэкс Банка и МТБ Банка в 10 млрд гривен по итогам стресс-тестирования.

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