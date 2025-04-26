Нацбанк направит в госбюджет рекордную сумму из прибыли за 2024 год — Finance.ua
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Нацбанк направит в госбюджет рекордную сумму из прибыли за 2024 год

Казна и Политика
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Нацбанк направит в госбюджет рекордную сумму из прибыли за 2024 год
Нацбанк направит в госбюджет рекордную сумму из прибыли за 2024 год
Национальный банк Украины перечислит в Государственный бюджет 84,2 млрд грн части прибыли в распределение за 2024 год.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Это самая большая сумма, которую когда-либо НБУ перечислял в бюджет», — сказал глава НБУ Андрей Пышный.
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Совет Национального банка 18 апреля 2025 года утвердил Консолидированную финансовую отчетность и Консолидированный отчет об управлении Национального банка Украины за 2024 год.
Финансовый результат Национального банка за 2024 год составил 231 млрд грн.

Куда направят средства

По итогам прошлого года прибыль Нацбанка до распределения составила 102,7 млрд грн.
Эта сумма, согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», частично будет направлена ​​в общие резервы Национального банка до достижения ими уровня 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств НБУ (18,5 млрд грн), а остальные 84,2 млрд грн — в Государственный бюджет Украины после согласования сроков с Министерством финансов.
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Валюта баланса Национального банка по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 2 700 млрд грн (в 2023 году — 2 392,6 млрд грн). Международные резервы выросли на 8% - до 43,8 млрд долл. США на конец 2024 года (с 40,5 млрд долл. США — на конец 2023 года).
Собственный капитал Национального банка в 2024 году вырос на 35% - с 420,1 млрд грн до 567,6 млрд грн — преимущественно за счет роста резервов переоценки, что обусловлено изменением официального курса гривны к иностранным валютам.
По материалам:
Finance.ua
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