НАБУ и САП поддержали законопроект о сделке со следствием вместо того, который позволял «откупиться» за коррупцию — Finance.ua

НАБУ и САП поддержали законопроект о сделке со следствием вместо того, который позволял «откупиться» за коррупцию Сегодня 11:15 — Казна и Политика

НАБУ и САП поддержали законопроект о сделке со следствием вместо того, который позволял «откупиться» за коррупцию

Антикоррупционные органы поддержали законопроект № 12 039, который усовершенствует сделки со следствием по делам о коррупции. Этот законопроект зарегистрировали после скандала с законопроектом № 11 340, который сочли таким, что позволяет коррупционерам «откупиться» за свое преступление.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Так, новый законопроект позволяет подозреваемым в коррупции, которые предоставили обличительные показания и подтвердили их доказательствами, а также полностью или частично возместили ущерб, получить более мягкое наказание в виде лишения свободы, чем это предусмотрено законом.

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Кроме того, следствие и подозреваемый могут заключить сделку в виде штрафов и конфискации имущества. В то же время, законопроект запрещает заключать сделку с организатором коррупционного преступления, если тот не соглашается разоблачить другого организатора.

Напомним, 18 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11 340, который мог разрешить подозреваемым в коррупционных преступлениях должностным лицам идти на сделку со следствием и уплачивать штраф за совершенное правонарушение.

Активисты и общественные деятели указывали, что этот законопроект позволит подозреваемым в коррупции просто откупиться за совершенное преступление.

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Глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия говорил, что принятие этого закона является одним из обязательств Украины перед партнерами в ЕС. Он также рассказывал, что относительно законопроекта поступали замечания от Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады усмотрел в положении законопроекта «коррупциогенный фактор». В частности, он якобы создает условия, при которых подозреваемые или обвиняемые в коррупционных правонарушениях «могут откупиться от строгого наказания, не разоблачая соучастников и не предоставляя информацию о других известных им преступлениях».

hromadske По материалам:

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