Правительство одобрило законопроект о защите военных — обличителей коррупции Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Правительство одобрило законопроект о защите военных — обличителей коррупции

Кабмин одобрил законопроект, предоставляющий право военнослужащим, в случае выявления возможных фактов коррупционных правонарушений, отправлять уведомления об этом в уполномоченные подразделения по предотвращению и выявлению коррупции. Также, согласно законопроекту, военный имеет право по своему усмотрению выбирать каналы уведомления о возможных фактах коррупции.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины по обеспечению гарантий защиты и прав военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции». Законопроектом предлагается внести изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, которыми предоставить право военнослужащим, в случае выявления возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений ЗУ «О предотвращении коррупции» отправлять уведомления в уполномоченные подразделения (уполномоченным лицам) коррупции», — написал Мельничук.

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Также предлагается предоставить право военнослужащим из числа обличителей свободного выбора каналов уведомления о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений ЗУ «О предотвращении коррупции», и привести отдельные положения Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины в соответствие с положениями ЗУ «О национальной безопасности Украины».

УНН По материалам:

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