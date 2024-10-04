В Украине впервые выплатили вознаграждение обличителю коррупции — Finance.ua

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В Украине впервые выплатили вознаграждение обличителю коррупции

Казна и Политика
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В Украине впервые выплатили вознаграждение обличителю коррупции
В Украине впервые выплатили вознаграждение обличителю коррупции
В Украине суд впервые выплатили вознаграждение обличителю коррупции. Он получит более 1,68 млн гривен.
Об этом сообщает НАПК.
Как рассказали в НАПК, получатель — военнослужащий, который в 2020—2021 годах занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны. Он прошел сложный путь, чтобы разоблачить коррупцию и довести дело до завершения.
Тогда же обличитель обратился с заявлением в НАБУ и сообщил о предложении неправомерной выгоды в 24 млн. грн за действия в интересах ООО. В ходе расследования дела в 2023 году бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года и отказано в выплате вознаграждения обличителю.

Закон об обличителях коррупции

В 2020 году в Украине вступил в силу закон, который предусматривает вознаграждение для обличителей коррупции и освобождает их от ответственности за неточные сообщения о коррупции.
6 сентября НАПК запустило Единый портал обличителей, где граждане могут сообщать о фактах коррупции, в том числе анонимно.
По материалам:
РБК-Україна
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