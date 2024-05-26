На замену нынешнему белому и «синему титану» в линейке iPhone 16 появятся 2 новых цвета — Finance.ua

На замену нынешнему белому и «синему титану» в линейке iPhone 16 появятся 2 новых цвета 26.05.2024, 01:16 — Технологии&Авто

На замену нынешнему белому и «синему титану» в линейке iPhone 16 появятся 2 новых цвета, Фото: Apple

Аналитик Минг-Чи Куо поделился своими ожиданиями насчет цветовых вариантов линейки Apple iPhone 16. Он утверждает, что два новых цвета должны заменить два существующих оттенка.

Об этом пишет itc.ua.

Куо написал в X (ранее Twitter), что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут доступны в черном, белом или серебристом, сером или «натуральном титане» и розовом цветах.

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Фактически это означает, что опция «синий титан», доступная для iPhone 15 Pro, будет отменена и заменена новым розовым цветом.

Это отражает предыдущие слухи, возникшие в Китае, согласно которым существующий цвет Blue Titanium будет исключен из линейки iPhone 16 Pro в пользу нового «розового» титанового цвета.

В то же время iPhone 16 и iPhone 16 Plus, вероятно, будут предлагаться в черном, зеленом, розовом, синем и белом цветах.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus доступны в черном, зеленом, розовом, синем и желтом цветах. Это означает, что белый заменит желтый, а другие цвета останутся неизменными.

Куо отметил, что Apple может переименовать некоторые существующие цвета, как, например, когда она сменила «белый» iPhone 12 в «звездный свет» iPhone 13. Вместе с тем, если названия цветов не изменены, фактический тон и внешний вид могут выглядеть иначе.

Ожидается, что модельный ряд iPhone 16 будет анонсирован осенью.

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