На замену нынешнему белому и «синему титану» в линейке iPhone 16 появятся 2 новых цвета — Finance.ua
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На замену нынешнему белому и «синему титану» в линейке iPhone 16 появятся 2 новых цвета

Технологии&Авто
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На замену нынешнему белому и «синему титану» в линейке iPhone 16 появятся 2 новых цвета
На замену нынешнему белому и «синему титану» в линейке iPhone 16 появятся 2 новых цвета, Фото: Apple
Аналитик Минг-Чи Куо поделился своими ожиданиями насчет цветовых вариантов линейки Apple iPhone 16. Он утверждает, что два новых цвета должны заменить два существующих оттенка.
Об этом пишет itc.ua.
Куо написал в X (ранее Twitter), что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут доступны в черном, белом или серебристом, сером или «натуральном титане» и розовом цветах.
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Фактически это означает, что опция «синий титан», доступная для iPhone 15 Pro, будет отменена и заменена новым розовым цветом.
Это отражает предыдущие слухи, возникшие в Китае, согласно которым существующий цвет Blue Titanium будет исключен из линейки iPhone 16 Pro в пользу нового «розового» титанового цвета.
В то же время iPhone 16 и iPhone 16 Plus, вероятно, будут предлагаться в черном, зеленом, розовом, синем и белом цветах.
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iPhone 15 и iPhone 15 Plus доступны в черном, зеленом, розовом, синем и желтом цветах. Это означает, что белый заменит желтый, а другие цвета останутся неизменными.
Куо отметил, что Apple может переименовать некоторые существующие цвета, как, например, когда она сменила «белый» iPhone 12 в «звездный свет» iPhone 13. Вместе с тем, если названия цветов не изменены, фактический тон и внешний вид могут выглядеть иначе.
Ожидается, что модельный ряд iPhone 16 будет анонсирован осенью.
По материалам:
ITC.ua
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