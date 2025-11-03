0 800 307 555
ру
На Закарпатье устанавливают бетонные блоки у границы

На Закарпатье возле пунктов пропуска установят бетонные блоки-заградители, чтобы предотвратить попытки прорыва транспортных средств через госграницу.
Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.
Он отметил, что в последнее время попытки прорваться через границу не единичны, и довольно часто отдельные граждане, уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы.
«Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы исключать такие действия», — отметил Демченко.
По его словам, пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОВА принимают дополнительные меры безопасности на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска.
Устанавливаются средства, которые заставляют транспортные средства снижать скорость.
Также в рамках усиления инженерной защиты обустраиваются дополнительные конструкции, которые делают невозможными попытки прорыва автомобилей через линию контроля, в частности, повреждения шлагбаумов или других элементов пограничной инфраструктуры.
