На Закарпатье устанавливают бетонные блоки у границы
На Закарпатье возле пунктов пропуска установят бетонные блоки-заградители, чтобы предотвратить попытки прорыва транспортных средств через госграницу.
Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.
Он отметил, что в последнее время попытки прорваться через границу не единичны, и довольно часто отдельные граждане, уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы.
«Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы исключать такие действия», — отметил Демченко.
Читайте также
По его словам, пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОВА принимают дополнительные меры безопасности на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска.
Устанавливаются средства, которые заставляют транспортные средства снижать скорость.
Также в рамках усиления инженерной защиты обустраиваются дополнительные конструкции, которые делают невозможными попытки прорыва автомобилей через линию контроля, в частности, повреждения шлагбаумов или других элементов пограничной инфраструктуры.
Поделиться новостью
Также по теме
Укрпочта выпустила новую марку (фото)
Бесплатные поездки до 3000 км: как будет работать новая программа «Укрзализныци»
На границе с Польшей возможны очереди из-за новой системы выезда — таможня
Сколько средств Пенсионный фонд направил на соцвыплаты в октябре
На Закарпатье устанавливают бетонные блоки у границы
Бронирование работников ОПК с проблемами с воинским учетом: Президент подписал закон