На Закарпатье стартовало строительство сухого порта для поставки украинского зерна в Италию — Finance.ua

На Закарпатье стартовало строительство сухого порта для поставки украинского зерна в Италию Сегодня 07:45 — Казна и Политика

На Закарпатье стартовало строительство сухого порта для поставки украинского зерна в Италию

В Закарпатье в селе Горонда Мукачевской громады при содействии Министерства экономики Италии построят мультимодальный логистический центр для наращивания экспорта зерновых в эту страну.

Об этом сообщает «Бизнес.Район».

Согласно сообщению, министр экономики Италии Адольфо Урсо объединил вокруг этого проекта итальянские бизнес-круги, где привлечены и железная дорога, и владельцы итальянских портов в Венеции, Вероне, Триесте. Министр предложил им присоединиться и стать одним из основателей этого терминала.

Предприятие будет построено на базе узкоколейки европейского образца. Сухой порт, проходящий по железной дороге, соединит Украину с итальянскими городами, а оттуда отечественная продукция будет попадать и в другие страны мира.

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«Мы искали какую-то логистическую платформу с географически удобным расположением, чтобы обязательно присутствовали широкая и узкая колеи. У нас на Закарпатье узкие колеи есть в Чопе, Мукачево и на станциях Батево и Страбичево. Повсюду, кроме Страбичевской, уже работал частный бизнес. Поэтому мы решили восстановить нашу узкоколейку. Речь идет о заросших кустарником пустых территориях», — отмечает глава Горондовской громады Иван Туряница.

Под строительство сухого порта громада выделит более 40 гектаров земли.

Проект должен стать региональным хабом, предоставляющим интермодальную логистику и возможность хранения зерна, растительного масла и контейнеров.

Терминал будет сосредоточен на контейнерной логистике для максимальной интеграции в логистическую культуру Европы. Это значительно снизит стоимость самой логистики.

Терминал имеет доступ к трем узкопутным железным дорогам — Словакии, Венгрии и Румынии. Это позволяет ему диверсифицировать свои логистические маршруты с выходом в Италию, 930 км от города Триест.

Благодаря перегрузочным возможностям из широкой колеи (1520 мм) на узкую (1435 мм), а также складским помещениям и контейнерным решениям, проект улучшит поток украинского зерна и подсолнечного масла в Европейский Союз.

Итальянской стороне интересно такое сотрудничество, поскольку оно закупает в Украине много пшеницы, в том числе твердых сортов, кукурузы, рапса. Инвестируя в такие проекты, итальянцы смогут найти выгодные позиции и для себя.

Кроме того, во время презентации проекта сухого порта Goronda Platform в Риме итальянцы также анонсировали и другие совместные проекты. Речь идет о поставках итальянского оборудования для возобновляемой энергетики, разминировании сельхозугодий с помощью сельхозтехники, доступе Украины к итальянским инновациям в сфере фармации, модернизации заведений здравоохранения и реабилитации, программах в аэрокосмической отрасли, восстановлении школ и больниц в Киеве, защите культурного наследия.

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