В Польше заговорили об увеличении экспорта украинского зерна через Балтийское море — Finance.ua

В Польше заговорили об увеличении экспорта украинского зерна через Балтийское море Сегодня 20:21 — Аграрный рынок

В Польше заговорили об увеличении экспорта украинского зерна через Балтийское море

Польша призвала Европейский Союз помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы разрешить больше поставок украинского зерна через Балтийское море.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса, экспорт украинских зерновых через польские порты в июне вырос до 260 тысяч тонн. Что более чем вдвое больше, чем раньше в этом году. Вероятно, этот показатель вырастет, поскольку выход россии из Черноморской зерновой сделки заставит Украину искать альтернативные маршруты.

«Нам нужно помочь Украине, и мы это понимаем. Мы думаем о строительстве портов, которые будут исключительно для транспортировки зерна, так называемые агропорты», — сказал Телюс.

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Он отметил, что Польша уже ведет переговоры с соседней Литвой о переносе фитосанитарного контроля со своей границы в литовские порты, что имеет целью ускорить транзит украинского зерна.

Телус повторил, что Польша не отменяет внутренний запрет на продажу украинского зерна, действующего до середины сентября.

«Нужно строить реальные коридоры солидарности, по которым украинская продукция будет идти вглубь Европы», — сказал он.

Хотя перенасыщение, вызванное резким ростом импорта зерна из Украины в начале этого года, теперь ликвидировано, Телус ожидает, что зернохранилища быстро заполнятся, поскольку цены остаются низкими, пока польские фермеры собирают урожай этого года.

«Снятие запрета было бы возможно только в том случае, если бы в Польше начало иссякать зерно», — сказал он, добавив, что такого риска нет.

Справка Finance.ua:

17 июля россия вышла из зерновой сделки, заявив при этом, что корабли в Черном море будут считать такими, что перевозят военные грузы;

в связи с остановкой зерновой сделки в июле Украине удалось экспортировать 3,7 млн тонн аграрной продукции, что на 29% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. В частности, до закрытия «зернового коридора» по данному каналу за июль было экспортировано всего 292 тыс. тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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