россия создает теневой флот зерновозов — Reuters Сегодня 05:09 — Мир

россия создает теневой флот зерновозов — Reuters

россия все больше полагается на теневой флот для экспорта зерна, используя обычно старые суда, часто принадлежащие судовладельцам в Турции или Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, отсутствие кораблей в рф и сокращение деятельности в стране-агрессоре западных зернотрейдеров увеличивают расходы на транспортировку российской пшеницы. Однако москва собирается экспортировать близкие к рекордным объемы, а имеющийся у нее флот зерновых судов значительно ниже потребностей.

По меньшей мере три крупных судовладельца отказались от каких-либо контактов с рф уже с февраля 2022 года, а страховщики говорят, что российские терминалы и порты часто не могут пройти проверку на отсутствие связи с подсанкционными лицами.

С 1 июля 2023 г. с россией перестали работать крупные трейдеры Louis Dreyfus, Viterra и Cargill (последний, правда, утверждает, что продолжит работать с рф). Поэтому Москва начала фрахтовать суда у небольших судовладельцев, не связанных с этими трейдерами.

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Reuters также указывает, что в декабре 2022 года в министерстве сельского хозяйства россии объявили план постройки флота с 61 нового судна, ссылаясь на «санкционное давление и отказ международных перевозчиков сотрудничать». Однако до сих пор неизвестно ни о каких заказах.

Сейчас у россии есть 31 зерновоз. Большинство из них старые и небольшие, так что в ближайшем будущем стране придется фрахтовать иностранные суда у тех, кто согласится с ней работать.

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