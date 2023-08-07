JPMorgan прекратил обрабатывать платежи за экспорт российского зерна — Finance.ua
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JPMorgan прекратил обрабатывать платежи за экспорт российского зерна

Фондовый рынок
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Американский банк JPMorgan на этой неделе прекратил обработку платежей российского «Россельхозбанка», находящегося под санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Прямой канал, установленный между „Россельхозбанком“ и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа», — сказала Захарова, комментируя заявление госсекретаря США о «черноморской инициативе».
Возобновление подключения «Россельхозбанка» к международной платежной системе SWIFT было одним из требований рф для продления «зерновой сделки».
Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен 3 августа заявил, что международное сообщество заинтересовано в обеспечении мирового рынка продовольствием, поэтому возобновление Черноморской зерновой инициативы станет одним из инструментов для того, чтобы пища была доступной, а цены на нее — низкими.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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