На Закарпатье будут судить 3 человек за мошенническое завладение землями на Драгобрате — Finance.ua

На Закарпатье будут судить 3 человек за мошенническое завладение землями на Драгобрате Сегодня 19:12 — Криминал

На Закарпатье будут судить 3 человек за мошенническое завладение землями на Драгобрате

Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 3 жителей Днепропетровской области по фактам мошенничества в особо крупных размерах, подделку официальных документов и их использование.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Следствием установлено, что организовал противоправную деятельность житель Кривого Рога, привлекая к ней других соучастников. Мужчина разработал план фиктивного отчуждения двух земельных участков в долине Драгобрат — в одном из самых туристически привлекательных курортов Закарпатья.

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Рыночная стоимость этих земель составляет 8,5 млн грн.

Дельцам удалось получить имущественные права на объекты. На основании поддельных актов они изготавливали земельную документацию, участкам присваивали кадастровые номера и регистрировали их. Все это позволило в дальнейшем распоряжаться землями по собственному усмотрению, что обвиняемые и сделали.

Они отчуждали находившиеся в коммунальной собственности участки, без ведома Ясинянской общины. После ряда фиктивных сделок земли по значительно заниженной стоимости приобрел сам организатор схемы.

Еще во время расследования преступления Ясинянский поселковый совет обратился в суд с гражданским иском. В нем орган местного самоуправления требует признать недействительными и отменить документы, на основании которых граждане фиктивно владели двумя земельными участками в долине Драгобрат.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляла Нацполиция Закарпатья при оперативном сопровождении УКР ГУНП в Закарпатской области.

agronews По материалам:

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