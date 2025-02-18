На Закарпатье будут судить 3 человек за мошенническое завладение землями на Драгобрате — Finance.ua
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На Закарпатье будут судить 3 человек за мошенническое завладение землями на Драгобрате

Криминал
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На Закарпатье будут судить 3 человек за мошенническое завладение землями на Драгобрате
На Закарпатье будут судить 3 человек за мошенническое завладение землями на Драгобрате
Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 3 жителей Днепропетровской области по фактам мошенничества в особо крупных размерах, подделку официальных документов и их использование.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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Следствием установлено, что организовал противоправную деятельность житель Кривого Рога, привлекая к ней других соучастников. Мужчина разработал план фиктивного отчуждения двух земельных участков в долине Драгобрат — в одном из самых туристически привлекательных курортов Закарпатья.
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Рыночная стоимость этих земель составляет 8,5 млн грн.
Дельцам удалось получить имущественные права на объекты. На основании поддельных актов они изготавливали земельную документацию, участкам присваивали кадастровые номера и регистрировали их. Все это позволило в дальнейшем распоряжаться землями по собственному усмотрению, что обвиняемые и сделали.
Они отчуждали находившиеся в коммунальной собственности участки, без ведома Ясинянской общины. После ряда фиктивных сделок земли по значительно заниженной стоимости приобрел сам организатор схемы.
Еще во время расследования преступления Ясинянский поселковый совет обратился в суд с гражданским иском. В нем орган местного самоуправления требует признать недействительными и отменить документы, на основании которых граждане фиктивно владели двумя земельными участками в долине Драгобрат.
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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляла Нацполиция Закарпатья при оперативном сопровождении УКР ГУНП в Закарпатской области.
По материалам:
agronews
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