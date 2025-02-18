На Закарпатье будут судить 3 человек за мошенническое завладение землями на Драгобрате — Finance.ua

На Закарпатье будут судить 3 человек за мошенническое завладение землями на Драгобрате
Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 3 жителей Днепропетровской области по фактам мошенничества в особо крупных размерах, подделку официальных документов и их использование.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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Следствием установлено, что организовал противоправную деятельность житель Кривого Рога, привлекая к ней других соучастников. Мужчина разработал план фиктивного отчуждения двух земельных участков в долине Драгобрат — в одном из самых туристически привлекательных курортов Закарпатья.
Рыночная стоимость этих земель составляет 8,5 млн грн.
Дельцам удалось получить имущественные права на объекты. На основании поддельных актов они изготавливали земельную документацию, участкам присваивали кадастровые номера и регистрировали их. Все это позволило в дальнейшем распоряжаться землями по собственному усмотрению, что обвиняемые и сделали.
Они отчуждали находившиеся в коммунальной собственности участки, без ведома Ясинянской общины. После ряда фиктивных сделок земли по значительно заниженной стоимости приобрел сам организатор схемы.
Еще во время расследования преступления Ясинянский поселковый совет обратился в суд с гражданским иском. В нем орган местного самоуправления требует признать недействительными и отменить документы, на основании которых граждане фиктивно владели двумя земельными участками в долине Драгобрат.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляла Нацполиция Закарпатья при оперативном сопровождении УКР ГУНП в Закарпатской области.
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