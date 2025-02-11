БЭБ сообщило 13 подозрений участникам организованных групп в растрате госсредств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ сообщило 13 подозрений участникам организованных групп в растрате госсредств

Криминал
20
БЭБ сообщило 13 подозрений участникам организованных групп в растрате госсредств
БЭБ сообщило 13 подозрений участникам организованных групп в растрате госсредств, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности разоблачило участников 3 организованных преступных групп, которые завладели государственными денежными средствами в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В ходе досудебного расследования установлено, что в состав преступных групп входили должностные лица государственных учреждений Вооруженных сил Украины и физические лица-предприниматели Запорожской области.
В начале 2024 года они заключили прямые договоры на закупку дров для нужд подразделений ВСУ по значительно завышенным ценам.
Читайте также
Для легализации средств подозреваемые привлекли физических лиц-предпринимателей, которые вывели более 15 млн грн наличными. Размер причиненного государству ущерба подтвержден результатами судебных товароведческих и экономических экспертиз.
По результатам проведения следственных действий и оперативных мероприятий детективы БЭБ сообщили 13 подозрений участникам 3 организованных групп в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.