БЭБ сообщило 13 подозрений участникам организованных групп в растрате госсредств — Finance.ua

БЭБ сообщило 13 подозрений участникам организованных групп в растрате госсредств Сегодня 19:33 — Криминал

БЭБ сообщило 13 подозрений участникам организованных групп в растрате госсредств, Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности разоблачило участников 3 организованных преступных групп, которые завладели государственными денежными средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В ходе досудебного расследования установлено, что в состав преступных групп входили должностные лица государственных учреждений Вооруженных сил Украины и физические лица-предприниматели Запорожской области.

В начале 2024 года они заключили прямые договоры на закупку дров для нужд подразделений ВСУ по значительно завышенным ценам.

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Для легализации средств подозреваемые привлекли физических лиц-предпринимателей, которые вывели более 15 млн грн наличными. Размер причиненного государству ущерба подтвержден результатами судебных товароведческих и экономических экспертиз.

По результатам проведения следственных действий и оперативных мероприятий детективы БЭБ сообщили 13 подозрений участникам 3 организованных групп в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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