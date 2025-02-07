Отдали более 10 млн грн: обезврежены мошенники, которые заставляли пенсионеров покупать БАДы (видео) — Finance.ua

Отдали более 10 млн грн: обезврежены мошенники, которые заставляли пенсионеров покупать БАДы (видео) Сегодня 12:35 — Криминал

Отдали более 10 млн грн: обезврежены мошенники, которые заставляли пенсионеров покупать БАДы (видео)

Злоумышленники отправляли пожилым людям посылки с биологически активными добавками, которые те не заказывали, и требовали оплатить их по завышенной цене.

Действуя под видом работников государственной исполнительной службы, вымогатели запугивали потерпевших судом и конфискацией имущества. Запуганные люди отдали злоумышленникам по меньшей мере 10 миллионов гривен.

Об этом сообщила Нацполиция.

Где действовали

Полицейские ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Оперативники установили, что у членов преступной организации была база данных граждан, ранее покупавших БАДы.

Что делали

В течение 2023−2024 годов на имя этих лиц, среди которых было много пенсионеров, вымогатели по почте отправляли новые добавки. Далее аферисты звонили по телефону жертвам под видом медработников и требовали плату, которая значительно превышала реальную стоимость товаров.

Если человек отказывался забирать на почте и оплачивать посылку, то через несколько часов ему начинали поступать звонки якобы от исполнительной службы с сообщениями об открытии уголовного производства против него и применения финансовых санкций.

Злоумышленники потребовали сумму уже в 2,5 раза выше прежней, и угрожали заблокировать пенсионную карту — единственный источник дохода. Пенсионеров терроризировали, пока они не перечисляли средства.

Из-за жесткого психологического давления у многих пострадавших ухудшилось состояние здоровья.

В день аферисты отправляли более 100 посылок. Запуганные люди отдали злоумышленникам 10 миллионов гривен.

Руководители колл-центров — жители Днепропетровской области в возрасте 24−29 лет. Среди работников «офисов» были несовершеннолетние.

Следователи Нацполиции объявили подозрение всем 13 фигурантам, из них 9 — задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Изъято 3052 упаковки диетических добавок 16 видов, автомобили, компьютерная техника, телефоны, накопители, документация, в том числе инструкции для сотрудников, банковские карты, а также более 323 000 долларов.

Кроме того, полицейские обнаружили у членов преступной организации российскую символику и печати с гербом рф.

Досудебное расследование ведется по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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