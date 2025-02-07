Отдали более 10 млн грн: обезврежены мошенники, которые заставляли пенсионеров покупать БАДы (видео) — Finance.ua

Отдали более 10 млн грн: обезврежены мошенники, которые заставляли пенсионеров покупать БАДы (видео)
Злоумышленники отправляли пожилым людям посылки с биологически активными добавками, которые те не заказывали, и требовали оплатить их по завышенной цене.
Действуя под видом работников государственной исполнительной службы, вымогатели запугивали потерпевших судом и конфискацией имущества. Запуганные люди отдали злоумышленникам по меньшей мере 10 миллионов гривен.
Об этом сообщила Нацполиция.
Где действовали
Полицейские ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
Оперативники установили, что у членов преступной организации была база данных граждан, ранее покупавших БАДы.
Что делали
В течение 2023−2024 годов на имя этих лиц, среди которых было много пенсионеров, вымогатели по почте отправляли новые добавки. Далее аферисты звонили по телефону жертвам под видом медработников и требовали плату, которая значительно превышала реальную стоимость товаров.
Если человек отказывался забирать на почте и оплачивать посылку, то через несколько часов ему начинали поступать звонки якобы от исполнительной службы с сообщениями об открытии уголовного производства против него и применения финансовых санкций.
Злоумышленники потребовали сумму уже в 2,5 раза выше прежней, и угрожали заблокировать пенсионную карту — единственный источник дохода. Пенсионеров терроризировали, пока они не перечисляли средства.
Из-за жесткого психологического давления у многих пострадавших ухудшилось состояние здоровья.
В день аферисты отправляли более 100 посылок. Запуганные люди отдали злоумышленникам 10 миллионов гривен.
Руководители колл-центров — жители Днепропетровской области в возрасте 24−29 лет. Среди работников «офисов» были несовершеннолетние.
Следователи Нацполиции объявили подозрение всем 13 фигурантам, из них 9 — задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Изъято 3052 упаковки диетических добавок 16 видов, автомобили, компьютерная техника, телефоны, накопители, документация, в том числе инструкции для сотрудников, банковские карты, а также более 323 000 долларов.
Кроме того, полицейские обнаружили у членов преступной организации российскую символику и печати с гербом рф.
Досудебное расследование ведется по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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