На восстановление разрушенных рф медучреждений выделили 3 млрд грн — Finance.ua

На восстановление разрушенных рф медучреждений выделили 3 млрд грн Сегодня 18:30 — Казна и Политика

На восстановление разрушенных рф медучреждений выделили 3 млрд грн

В Украине на восстановление разрушенных и поврежденных россией медицинских учреждений уже выделили более трех миллиардов гривен из госбюджета: по состоянию на 22 августа 358 объектов восстановили полностью, 426 — частично.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения россия нанесла ущерб 1598 объектам в 639 медицинских учреждениях.

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«Часть из них полностью разрушены, части нанесены различные виды повреждений (выбиты окна, поврежден фасад и т. д. ). При этом 358 объектов уже удалось полностью восстановить, еще 426 — частично. В целом ожидаемая стоимость отстройки и восстановления разрушенного, по оценкам международных партнеров, составляет 16,4 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что для восстановления медицинской инфраструктуры привлекают не только бюджетные средства, но и помощь от партнеров.

В рамках программы по восстановлению Украины и Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление 55 медицинских учреждений в 13 областях, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, выделили 3, 29 млрд грн.

На реконструкцию 24 объектов медучреждений в Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой области выделили 1,6 млрд грн.

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«Еще 1,7 млрд грн финансирования предусмотрено в рамках программы по восстановлению Украины. Речь идет о 31 объекте медучреждений в 9 областях Украины: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Черниговская. Вскоре ожидается решение о 23 объектах, восстановление которых будет происходить за счет Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины (субвенция из государственного в местный бюджет)», — добавили в Минздраве.

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