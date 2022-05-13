На восстановление дорожной инфраструктуры Украины понадобится 3-4 года — Finance.ua

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На восстановление дорожной инфраструктуры Украины понадобится 3-4 года

Сегодня 21:03Казна и Политика
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На восстановление дорожной инфраструктуры Украины понадобится 3-4 годаНа восстановление дорожной инфраструктуры Украины понадобится 3-4 года
При наличии достаточного финансового ресурса на восстановление дорожной инфраструктуры Украины, разрушенной российскими агрессорами, понадобится 3-4 года.
Об этом сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.
«За два года интенсивного восстановления дорог объем украинского дорожного рынка достиг 9 миллиардов долларов. Укравтодором была наработана база для 10-летнего развития отрасли. Но 24 февраля 2022 года в Украину ворвались российские войска и, по нашим сегодняшним подсчетам, повредили и разрушили 24 тысячи километров дорог и более 300 мостов», — отметил он.
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Восстановление украинских дорог — в центре внимания Конференции европейских директоров дорог (CEDR), которая проходит 12-13 мая в Будапеште. Сообщается, что в столице Венгрии собрались лидеры европейских национальных дорожных администраций.
Участники конференции обсудят масштабы нанесенных разрушений и ущерба; упрощение и сокращение сроков проектирования дорог и искусственных сооружений; трансформирование подхода к государственным закупкам (сокращение сроков без снижения качества) и переход на европейскую систему ценообразования.
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Мы инициируем создание международной рабочей группы руководителей дорожных агентств Европы, где наши коллеги и партнеры смогут координировать свои усилия для восстановления дорожной инфраструктуры Украины. Мы уже получили несколько предложений по обмену опытом по строительству временных мостов, предоставлению Украине необходимого дорожного оборудования и разработке проектов для восстановления разрушенных объектов", — отметила советник министра инфраструктуры Александра Азархина.

Справка Finance.ua:

  • по оценке Национального банка Украины, потери физического капитала в результате сейчас превышают $92 млрд;
  • Правительство направило 1,6 млрд грн на восстановление жилья в пострадавших от военных действий регионах;
  • украинская дорожная сфера ощутимо пострадала из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Дорожные компании потеряли более 200 производственных баз, среди которых 40 асфальтобетонных заводов

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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