На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро

Казна и Политика
16
На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро
На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро
Ассамблея вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ) выделит средства на восстановление зоны отчуждения. Сейчас на балансе фонда — 15,2 миллиона евро.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Читайте также
Счет создан под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На заседании Ассамблеи вкладчиков СМСЧ 2 июля страны анонсировали дополнительные взносы.
Великобритания пообещала выделить 6,3 млн евро, а Норвегия — 5,6 млн евро. Кроме того, от Европейской комиссии поступит взнос в 2 млн евро, а от Бельгии — около 200 тысяч евро.
Читайте также
Как сообщается, на балансе СМСЧ в общей сложности 15,2 млн евро.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отметил, что соглашение с ЕБРР поможет восстановить на Чернобыльской АЭС утраченное оборудование, приобрести новейшую противопожарную технику и обновить систему предотвращения и противодействия пожарам.
По его словам, в настоящее время на ЧАЭС работают более 2300 человек.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.