На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро — Finance.ua

На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро
Ассамблея вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ) выделит средства на восстановление зоны отчуждения. Сейчас на балансе фонда — 15,2 миллиона евро.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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Счет создан под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На заседании Ассамблеи вкладчиков СМСЧ 2 июля страны анонсировали дополнительные взносы.
Великобритания пообещала выделить 6,3 млн евро, а Норвегия — 5,6 млн евро. Кроме того, от Европейской комиссии поступит взнос в 2 млн евро, а от Бельгии — около 200 тысяч евро.
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Как сообщается, на балансе СМСЧ в общей сложности 15,2 млн евро.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отметил, что соглашение с ЕБРР поможет восстановить на Чернобыльской АЭС утраченное оборудование, приобрести новейшую противопожарную технику и обновить систему предотвращения и противодействия пожарам.
По его словам, в настоящее время на ЧАЭС работают более 2300 человек.
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