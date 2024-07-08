На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро — Finance.ua

На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро Сегодня 19:15 — Казна и Политика

На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро

Ассамблея вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ) выделит средства на восстановление зоны отчуждения. Сейчас на балансе фонда — 15,2 миллиона евро.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Счет создан под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На заседании Ассамблеи вкладчиков СМСЧ 2 июля страны анонсировали дополнительные взносы.

Великобритания пообещала выделить 6,3 млн евро, а Норвегия — 5,6 млн евро. Кроме того, от Европейской комиссии поступит взнос в 2 млн евро, а от Бельгии — около 200 тысяч евро.

Как сообщается, на балансе СМСЧ в общей сложности 15,2 млн евро.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отметил, что соглашение с ЕБРР поможет восстановить на Чернобыльской АЭС утраченное оборудование, приобрести новейшую противопожарную технику и обновить систему предотвращения и противодействия пожарам.

По его словам, в настоящее время на ЧАЭС работают более 2300 человек.

Діло По материалам:

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