Ущерб от действий оккупантов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС оценивают в €100 млн — Офис президента Сегодня 12:24

Ущерб от действий оккупантов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС оценивают в €100 млн — Офис президента

На Чернобыльской АЭС в Киевской области прошла встреча глав иностранных посольств и миссий в Украине, посвященная выполнению пунктов формулы мира о ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщил Офис президента Украины. В ней приняли участие послы стран G7 и Евросоюза в Украине, руководители и сотрудники представительств Польши, Словакии, Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Турции, Швеции, Нидерландов, Дании, Норвегии, Бразилии, Индии, Испании, Республики Корея, Египта и Ватикана, а также координатор системы ООН в Киеве.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, проведший совещание, заявил, что такое место встречи избрали для демонстрации дипломатам последствий российского захвата станции. В начале полномасштабного вторжения они повредили оборудование и обустроили боевые позиции в загрязненной радиацией почве.

«Их деятельность здесь угрожала мировой ядерной безопасности. Именно поэтому мы очень обеспокоены до сих пор оккупированной ситуацией на Запорожской АЭС. И сегодня можно лишь теоретически представлять, какими будут последствия, если что-то произойдет», — сказал Ермак.

По его словам, Украина инициирует создание универсальных механизмов применения во время любого вооруженного конфликта, которые зафиксируют в международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы должны остановить эту российскую агрессию и предотвратить другие потенциальные проявления агрессии в Украине и других местах планеты. Мы должны сделать мир более безопасным», — отметил глава ОП.

Ущерб от действий оккупантов в зоне отчуждения оценивается в €100 млн, проинформировали в Офисе президента. Работники ЧАЭС рассказали дипломатам, что во время оккупации станции в течение 35 дней россияне разрушили линии электропередачи, питавшие системы охлаждения станции, что привело к росту радиационного фона. Также была повреждена научная лаборатория и система мониторинга радиации.

Справка Finance.ua:

в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич;

во время пребывания на станции оккупанты ограбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения. В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов.

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