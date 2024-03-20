На Волыни будут судить двух россиян и украинку, которые обманывали людей на OLX — Finance.ua
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На Волыни будут судить двух россиян и украинку, которые обманывали людей на OLX

Криминал
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Прокуроры Волынской областной и Луцкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении двумя гражданами российской федерации и жительницей Житомира мошенничеств в составе организованной группы (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Об этом сообщила Прокуратура.
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По данным следствия, 43-летний и 32-летний неоднократно судимые ранее мужчины, находившиеся в Волынском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, привлекши 33-летнюю сообщницу с воли, обманывали граждан, продававших бытовую технику через сайт OLX.
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Как действовали

В течение августа-ноября 2023 года, договариваясь о доставке товара в отделение почтового оператора и подделывая чеки об оплате, они завладевали товаром и сдавали его в ломбард.
Двум иностранцам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, гражданке Украины — в виде круглосуточного домашнего ареста.
По материалам:
Finance.ua
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