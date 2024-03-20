На Львовщине сотрудницу Госпродпотребслужбы разоблачили на взятке — Finance.ua

На Львовщине сотрудницу Госпродпотребслужбы разоблачили на взятке Сегодня 09:32 — Криминал

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении главному специалисту одного из районных управлений Госпродпотребслужбы во Львовской области. Ей инкриминируют вымогательство и извлечение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины), пишет westnew

По данным следствия, сотрудница Госпродпотребслужбы уверяла предпринимателя, что оказывает влияние на должностных лиц Министерства здравоохранения Украины.

И что за денежное вознаграждение может решить вопрос о выдаче лицензии на открытие стоматологического кабинета.

Цена такой услуги — 1000 долларов США.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины при извлечении неправомерной выгоды.

Следственные действия продолжаются.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранении ее от должности.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции области по материалам Управления СБУ во Львовской области.

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