На Львовщине сотрудницу Госпродпотребслужбы разоблачили на взятке — Finance.ua
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На Львовщине сотрудницу Госпродпотребслужбы разоблачили на взятке

Криминал
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При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении главному специалисту одного из районных управлений Госпродпотребслужбы во Львовской области. Ей инкриминируют вымогательство и извлечение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины), пишет westnew.
По данным следствия, сотрудница Госпродпотребслужбы уверяла предпринимателя, что оказывает влияние на должностных лиц Министерства здравоохранения Украины.
И что за денежное вознаграждение может решить вопрос о выдаче лицензии на открытие стоматологического кабинета.
Цена такой услуги — 1000 долларов США.
Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины при извлечении неправомерной выгоды.
Следственные действия продолжаются.
Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранении ее от должности.
Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции области по материалам Управления СБУ во Львовской области.
По материалам:
Finance.ua
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