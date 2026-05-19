На Sony подали коллективный иск из-за повышения цен на PlayStation

В Калифорнийский суд был подан коллективный иск против компании Sony, в котором геймеры обвиняют корпорацию в получении «значительной прибыли» благодаря повышению цен на консоли PlayStation после введения тарифной политики администрации Дональда Трампа. Истцы требуют компенсаций всем покупателям, которые приобрели PlayStation в период действия тарифов.
Об этом пишет Engadget.
Ситуация берет начало в 2025 году, когда президент Трамп применил масштабные пошлины на ввоз импортных товаров в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В августе того же года Sony объявила о повышении стоимости PS5, объяснив это «сложными экономическими условиями».
Однако в дальнейшем Верховный суд США принял решение, признающее, что у президента не было полномочий вводить тарифы таким образом. Это означало, что федеральное правительство обязано вернуть средства компаниям, пострадавшим от незаконного повышения пошлин.

Позиция истцов

Истцы утверждают, что Sony перевела дополнительные расходы на потребителей, в то же время оставаясь претендентом на возмещение от правительства. Таким образом, компания могла получить «двойную прибыль» — и от повышенных цен, и от компенсаций.
Этот случай не единственный. В апреле был подан аналогичный иск против Nintendo, которая также заявила о финансовых потерях из-за тарифной политики и даже возбудила собственное судебное дело против правительства США. Кроме того, более масштабный коллективный иск получила и Amazon, которую обвиняют в тех же действиях — переводе расходов на клиентов при одновременном получении компенсаций.
Напомним, в марте этого года Finance.ua писал, что компания Sony объявила о повышении цен на консоли PlayStation 5, PS5 Pro и игровом устройстве PlayStation Portal по всему миру. «Учитывая постоянное давление в мировой экономической ситуации, мы решили повысить цены на PS5, PS5 Pro и PlayStation Portal по всему миру. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что это необходимый шаг, чтобы продолжать давать игровой опыт во всем мире», — заявляли в компании.
Также мы со ссылкой на Notebookcheck писали, что PlayStation 6 или Project Helix могут получить ценник в $1000. Такие заявления были связаны с тем, что дефицит памяти может продолжиться, по меньшей мере, до 2028 года, из-за чего сам запуск нового поколения консолей задерживается.
mezha.media
