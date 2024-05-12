На сколько увеличилась регистрация гибридных авто в апреле и какие модели наиболее популярны среди украинцев — Finance.ua

На сколько увеличилась регистрация гибридных авто в апреле и какие модели наиболее популярны среди украинцев
В прошлом месяце украинский автопарк Украины пополнили почти 1,9 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 43% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 51% против 71% в прошлом году.
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В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota Rаv-4 (219 шт.)
Второй результат у Nissan X-Trail (85 шт.)
Третий по популярности — Mercedes-Benz GLE (60 шт.)
Лидер среди импортируемых подержанных «гибридов»
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (101 ед.)
Также в лидерской тройке: Toyota Rаv-4 (68 шт.) и Toyota Prius (60 шт.).
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