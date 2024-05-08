В апреле спрос на грузовики в Украине вырос на 13% — Finance.ua

В апреле спрос на грузовики в Украине вырос на 13%
В апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1049 автомобилей.
Об этом пишет «Укравтопром».
По сравнению с апрелем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 13%.
Но по результату предыдущего месяца произошло падение на 1%.
Лучший результат месяца продемонстрировала марка Renault, завершив апрель с показателем — 257 зарегистрированных машин.
Scania заняла второе место, реализовав 107 грузовиков.
На третьем месте Volkswagen — 89 ед.
Четвертый результат у Peugeot — 74 ед.
Замыкает ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей Fiat — 54 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3913 новых машин, что на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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