В апреле спрос на грузовики в Украине вырос на 13% — Finance.ua

В апреле спрос на грузовики в Украине вырос на 13% Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

В апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1049 автомобилей.

Об этом пишет «Укравтопром».

По сравнению с апрелем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 13%.

Но по результату предыдущего месяца произошло падение на 1%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Renault, завершив апрель с показателем — 257 зарегистрированных машин.

Scania заняла второе место, реализовав 107 грузовиков.

На третьем месте Volkswagen — 89 ед.

Четвертый результат у Peugeot — 74 ед.

Замыкает ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей Fiat — 54 ед.

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Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3913 новых машин, что на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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