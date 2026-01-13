0 800 307 555
На сколько могут оштрафовать владельцев квартир за теневую аренду

Недвижимость
63
Аренда недвижимости в Украине часто приносит доходы, которые владельцы этого жилья не декларируют. Именно на такие случаи все чаще обращают внимание налоговая. Контроль усиливают, в частности, проверяя банковские переводы и реагируя на жалобы граждан.

Что считается скрытыми доходами от аренды жилья

Скрытыми доходами считаются средства, которые владелец квартиры или дома получает от арендатора, но не декларирует, отмечает Государственная налоговая служба.
Чаще это происходит в случаях, когда договор аренды не заключается официально или имеет устную форму. Налоговая может обратить внимание на регулярные денежные поступления на счет владельца, не имеющих иного подтвержденного происхождения.

Кто имеет право пожаловаться в налоговую

Обратиться в налоговую службу может любой, кто располагает информацией о сдаче жилья в аренду без уплаты налогов. Это может быть арендатор, соседи или другие заинтересованные лица.
Жалобы подаются через электронный кабинет плательщика или сервис обращений ГНС. В то же время, налоговые органы обращают внимание не только на заявления, но и на фактические доказательства получения дохода.
«Налоговая не пересматривает банковские счета каждый день, но регулярные одинаковые поступления банк воспринимает как доход и передает сигнал финмониторингу», — отмечает адвокат Наталья Тульчинская.
Доказательствами могут быть банковские выписки, регулярность переводов средств, электронная переписка по оплате аренды, а также квитанции за коммунальные услуги, которые могут свидетельствовать о проживании арендаторов.

Какие налоги должен платить владелец жилья

Владельцы недвижимости, сдающие жилье в аренду как физические лица, обязаны самостоятельно задекларировать полученный доход. К обязательным платежам относятся налог на доходы физических лиц и сбор. Декларация подается каждый год.
В случае обнаружения факта недекларирования доходов от аренды владельцу придется уплатить следующие суммы:
  • 18% налога на доходы физических лиц;
  • 5% военного сбора за весь период, установленный во время проверки;
  • штраф в размере 25% суммы недоимки, а в случае повторного нарушения 50%;
  • административный штраф и пеню, которая начисляется за каждый день просрочки уплаты налогов.
Налоговая служба отмечает, что сокрытие доходов от аренды жилья может иметь серьезные финансовые последствия, а в отдельных случаях — стать основанием для уголовной ответственности.

Почему стоит официально снимать жилье

  • Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и внутренне перемещенные могут получить налоговую скидку на аренду жилья, если в их собственности нет жилья по месту фактического проживания.
  • Для получения скидки необходимо иметь официально заключенный договор аренды и платежные документы, а также подать годовую налоговую декларацию с указанием соответствующих расходов.
По материалам:
Телеканал 24
НедвижимостьАренда жильяДоговор арендыКвартира
