На саммите НАТО в Вашингтоне подписан исторический украинский договор: основные положения — Finance.ua

На саммите НАТО в Вашингтоне подписан исторический украинский договор: основные положения Сегодня 10:02 — Казна и Политика

На саммите НАТО в Вашингтоне подписан исторический украинский договор: основные положения

На полях саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля был подписан исторический украинский договор (Ukraine Compact). Документ будет координировать и ускорять помощь Украине в сфере безопасности.

Текст договора был опубликован на сайте Европейской комиссии. Известно, что документ подписали Европейский Союз и еще 21 государство: Соединенные Штаты Америки, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

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Как говорится на сайте Еврокомиссии, договор был заключен с целью координации и ускорения коллективных усилий, направленных на удовлетворение всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности.

«Настоящим Договором мы заявляем о нашем неизменном намерении и обязательстве обеспечить Украине возможность успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем», — говорится в сообщении.

Так, Стороны, подписавшие Соглашение, обязуются:

1. Поддерживать неотложные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в том числе путем продолжения помощи в сфере безопасности и подготовки, современной военной техники, а также оборонно-промышленной и необходимой экономической поддержки, работая на двусторонней основе и через существующие многосторонние механизмы, включая Украинскую оборонную контактную группа и ее коалиции сил и средств, Программа НАТО по оказанию помощи и подготовке в области безопасности в Украине и Миссия ЕС по оказанию военной помощи в Украине (EUMAM Ukraine);

2. Ускорить усилия по развитию будущих Вооруженных Сил Украины, которые будут поддерживать надежную оборону и способность к сдерживанию, в том числе путем созыва в течение 6 месяцев на уровне министров обороны через Контактную группу по обороне Украины совещания для рассмотрения и утверждения дорожных карт, подготовленных лидерами коалиций сил и средств, каждое из которых является подписателем Договора по развитию будущих Вооруженных Сил до 2027 года, в координации с НАТО и Миссией ЕС в Украине с целью продолжения укрепления Вооруженных Сил в 2030-х годах;

3. В случае вооруженного нападения россии на Украину после завершения нынешних боевых действий быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих следующих шагов для поддержки Украины в осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложения на россию экономических и других штрафов.

Как это поможет Украине

Как сообщает пресс-служба ОП, этот документ дополняет совместную декларацию G7, согласованную на предыдущем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе год тому назад.

В ходе принятия договора выступили президент США Джозеф Байден и украинский лидер Владимир Зеленский.

«В краткосрочной перспективе мы будем продолжать обеспечивать Украину оружием, боеприпасами и обучением, необходимым для отпора российским войскам. В среднесрочной перспективе поможем создать силы и возможности для защиты Украины и сдерживания дальнейшей агрессии», — подчеркнул президент США.

По его словам, договор был принят, чтобы засвидетельствовать, что если россия снова нападет на Украину после завершения войны, подписанты поддержат наше государство. Зеленский добавил, что в этом году шла активная работа над гарантиями безопасности для Украины, но эти договоренности не подменяют членство в НАТО.

Как отметил Зеленский, вся эта работа способствовала получению долгосрочных обязательств по таким вопросам как:

военная помощь;

дополнительные системы ПВО;

продвижение в вопросе передачи самолетов F-16;

развитие оборонного сотрудничества.

В то же время Зеленский добавил в соцсети Х, что Украина «заслуживает приглашения в НАТО».

«Я благодарен за Совет Украина-НАТО, созданный, чтобы сделать видимым наш путь в Альянс. И настоящий билет для Украины в НАТО — справедливое окончание этой войны. Без Украины в НАТО европейская безопасность никогда не будет полной», — сказал президент.

По его мнению, Украина вне Альянса является «соблазном для россии снова и снова попробовать агрессию, стать захватчиком, зайти в Украину и другие страны».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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