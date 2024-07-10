НАТО предоставит более $7 млн ​​для поддержки женщин в ВСУ — Минобороны — Finance.ua
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НАТО предоставит более $7 млн ​​для поддержки женщин в ВСУ — Минобороны

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НАТО предоставит более $7 млн ​​для поддержки женщин в ВСУ — Минобороны
НАТО предоставит более $7 млн ​​для поддержки женщин в ВСУ — Минобороны, pon.org.ua
Министерство обороны рассказало о первых результатах 75-го саммита НАТО в Вашингтоне. На приеме после круглого стола НАТО «Женщины, мир, безопасность» (в рамках саммита НАТО) госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о помощи НАТО для украинских женщин-военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что страны НАТО предоставит более $7 млн ​​для поддержки женщин в ВСУ. Помощь, в частности, будет включать более 10 тыс. единиц униформы, обуви и прочего снаряжения.
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«Слишком часто у украинских военнослужащих нет необходимого снаряжения для удовлетворения своих уникальных потребностей в полном объеме. Сегодня мы делаем шаг, чтобы исправить это, объявив, что страны-члены НАТО выделят более $7 млн ​​на закупку оборудования для женщин в Вооруженных силах Украины», — заявил Энтони Блинкен.
Как напомнили в Минобороны, переговоры с НАТО о возможности дополнительного финансирования производства женской военной формы и бронежилетов для ВСУ велись с 2023 года и достигли значительного прогресса в марте 2024 года, когда состоялась встреча заместителя министра обороны Украины Наталии Калмыковой со специальным представительницей генерального секретаря НАТО женщин, мира и безопасности Ирэн Фелин и главой представительства НАТО в Украине Карен МакТир.
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«Тогда стороны договорились об обмене опытом, консультациях и взаимопомощи во внедрении принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины. А также о значительной финансовой помощи, которая будет способствовать обеспечению женщин-военнослужащих необходимой амуницией и оборудованием», — говорится в сообщении.
По материалам:
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