США выделили Польше $2 млрд ссуды для укрепления восточного фланга НАТО — Finance.ua

США выделили Польше $2 млрд ссуды для укрепления восточного фланга НАТО Сегодня 19:15 — Мир

США объявили о заключении второго соглашения по займам на $2 млрд Польши в рамках программы прямого кредитования Foreign Military Financing. Финансирование направлено на укрепление восточного фланга НАТО.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

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«Польша является надежным союзником США, и это соглашение укрепит восточный фланг НАТО. Польша осуществляет масштабную программу модернизации вооруженных сил, включая закупку американского оборонного оборудования, такого как самолеты F-35, ПВО Patriot и основные боевые танки Abrams», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша является лидером в НАТО, поскольку сейчас тратит на оборону 4% ВВП, что является самым высоким показателем в Альянсе. Как отметили в Госдепартаменте США, на польской территории находятся тысячи военных США и членов НАТО, в том числе штаб-квартира 5-го американского корпуса в Познани.

Уточняется, что правительство США предоставляет до $60 млн в рамках программы прямого кредитования Foreign Military Financing для субсидирования процентной ставки ссуды, которая поможет ускорить модернизацию обороны Польши и поддержать срочные закупки оборонных изделий и услуг из Соединенных Штатов.

«Прямые кредиты в рамках программы иностранного военного финансирования являются инструментом сотрудничества в сфере безопасности, предназначенным для некоторых из наших важнейших партнеров в этой сфере. Средства от кредита будут еще больше способствовать усилиям Польши по военной модернизации в широком спектре возможностей, значительно укрепляя оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО», — отметили в Госдепе.

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