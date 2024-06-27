В НАТО обсуждают ежегодное предоставление Украине помощи в 40 млрд евро, — Bloomberg — Finance.ua
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В НАТО обсуждают ежегодное предоставление Украине помощи в 40 млрд евро, — Bloomberg

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В НАТО обсуждают ежегодное предоставление Украине помощи в 40 млрд евро, — Bloomberg
В НАТО обсуждают ежегодное предоставление Украине помощи в 40 млрд евро, — Bloomberg, armyinform.com.ua
Страны-члены НАТО сейчас обсуждают идею генерального секретаря Йенса Столтенберга относительно плана финансирования на 40 миллиардов евро в год для Украины. Несмотря на это, некоторые союзники остаются скептическими относительно принятия данного решения.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечают в издании, некоторые страны-члены НАТО не желают брать на себя обязательства по конкретным многолетним расходам на военную помощь Украине, которые должны обеспечить большую предсказуемость в долгосрочной перспективе.
По информации источников, в настоящее время страны расходятся во мнениях относительно того, как обеспечить корректную работу данных обязательств на будущие годы.
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Отмечается, что некоторые союзники опасаются формализовать обязательства с конкретной цифрой и просто хотят пообещать продолжать оказывать поддержку на том же уровне.
В то же время другие опасаются обнародовать точные цифры своих вкладов, чтобы не раскрыть информацию о настоящем объеме их помощи Украине.

Вероятные сценарии

Собеседники издания отметили, что хотя многие детали еще предстоит согласовать, союзники, возможно, смогут заключить соглашение, если 40 миллиардов евро помощи Украине будут отнесены к существующему обязательству НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП.
Однако это может навредить собственной обороноспособности союзников, особенно если министерства финансов не согласятся повысить общий уровень расходов.
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Саммит НАТО в июле

Кроме того, союзники по НАТО до сих пор согласовывают формулировки для заявления лидеров на саммите в июле, в котором будет описан прогресс Украины на пути вступления в Альянс.
Хотя в этом году приглашение снова маловероятно, США и Германия выступают против того, чтобы называть путь Украины к членству в НАТО «неотвратимым», и вместо этого настаивают на формулировке о «мосте к членству», говорят источники.
По материалам:
РБК-Україна
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