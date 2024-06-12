Дуда: Украина должна получить приглашение в НАТО — Finance.ua

Дуда: Украина должна получить приглашение в НАТО Сегодня 14:29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что союзники должны официально пригласить Украину в НАТО, хотя полноценным членом она сможет стать только после завершения войны.

Как сообщает RMF24 , пишет «Европейская правда», об этом польский президент сказал на встрече «Бухарестской девятки» в Риге.

Комментарии Дуды прозвучали в контексте польских приоритетов на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, среди них он назвал дальнейшее усиление обороноспособности Альянса, пересмотр подхода НАТО к россии и работу по реализации евроатлантических устремлений Украины.

Среди прочего Дуда заявил, что союзники должны официально пригласить Украину в НАТО.

«Для нас очевидно, что Украину нельзя в полной мере принять в Альянс до того, как закончится война. Но этот процесс, по нашему мнению, должен продолжаться, потому что это также будет демонстрацией НАТО для россии, что устремления Украины к членству в Альянсе слышат, понимают и движутся к их реализации», — сказал Анджей Дуда.

Економічна Правда По материалам:

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