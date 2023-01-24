На рынок труда забросили зарплатные приманки — Finance.ua

На рынок труда забросили зарплатные приманки Сегодня 09:02 — Личные финансы

На рынок труда забросили зарплатные приманки

Работодатели часто ставят завышенные зарплаты в вакансиях, чтобы заинтересовать ищущего работу. Соискателям следует внимательно ознакомиться с объявлениями — уточнять у работодателя, из чего состоит зарплата и как она начисляется.

Об этом говорят эксперты Work.ua.

«В соревновании за внимание соискателей некоторые работодатели изощряются. В частности, указывают в вакансиях широкий диапазон зарплат, например от 10 000 до 200 000 грн. Объясняют они это тем, что у сотрудника будет гарантированная ставка и переменная часть, которая будет зависеть от работника и выручки, которую он принесет бизнесу», — говорится в сообщении.

Зарплаты с пятью нулями обычно указывают в вакансиях менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, риелторов, медиабаеров. Но в большинстве случаев для рядового работника такой доход недостижим. Этот прием формирует завышенные ожидания и, как результат, разочарование соискателя и работодателя, от которого недовольный сотрудник уходит.

Единственная цель таких маневров — охват большего количества соискателей: чем выше зарплата, тем выше вакансия поднимается в результатах поиска, тем больше людей попадают в воронку найма.

Следует отметить, что это не вакансии от мошенников, а от реальных работодателей, которые просто указывают рекордную зарплату лучшего сотрудника и таким образом пытаются привлечь больше внимания.

На какие вакансии нужно смотреть более придирчиво

Эксперты исследовали вопросы и определили, что диапазон зарплат в рамках одной вакансии может составлять х3. То есть в вакансии, где минимальная ставка 15 000 грн, максимальная зарплата может быть 45 000 грн. Вакансии, в которых диапазон шире, чем х3, следует подвергать критическому анализу. Вместе с тем могут быть исключения. К примеру, в вакансиях преподавателей английского, где зарплата зависит от отработанных часов, диапазон может быть от 2 500 до 15 000 грн.

Из-за указания завышенных диапазонов зарплат Work.ua отказал в публикации более 1 300 вакансий и призвал участников рынка труда уважать друг друга: работодателей — указывать достижимые зарплаты и соблюдать принципы честного найма, а соискателей — внимательно рассматривать вакансии в интернете и не стесняться спрашивать у работодателя:

из чего состоит зарплата;

при каких условиях она начисляется;

что нужно сделать, чтобы ее получить.

Средняя зарплата

Напомним, средняя зарплата по Украине составляет 15 000 грн. Но кроме этого среднего показателя, следует подробнее смотреть на ситуацию с диапазоном, учитывая ту или иную специальность и регион.

Также немаловажную роль играет спрос в каждом из сегментов. Например, средняя заработная плата у продавца-консультанта составляет 12 000 грн, но примерно в 20% предложений — более 16 000 грн.

Десятка должностей по популярности и средняя зарплата:

Продавец-консультант — 12 000 грн. Менеджер по продажам — 20 000 грн. Водитель — 22 000 грн. Повар — 14 000 грн. Администратор — 13 500 грн. Бухгалтер — 15 500 грн. Кассир — 11 900 грн. Менеджер по работе с клиентами — 17 500 грн. Офис-менеджер — 14 000 грн. Торговый представитель — 21 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.