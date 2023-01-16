Как отличаются зарплаты в IT в зависимости от отрасли, знания языков и типа компании (исследование) — Finance.ua

Как отличаются зарплаты в IT в зависимости от отрасли, знания языков и типа компании (исследование) Сегодня 10:01 — Личные финансы

Как отличаются зарплаты в IT в зависимости от отрасли, знания языков и типа компании (исследование)

Редакция ain.ua провела анонимный опрос, чтобы узнать зависимость размера зарплаты работников IT-сферы от типа компании и количества работников, географии, знания иностранных языков, образования и других факторов.

Среди опрашиваемых есть разработчики, тестировщики, менеджеры, маркетологи, дата и бизнес аналитики, рекрутеры, производители контента и инвестспециалисты — всего более 3000 человек из более 40 профессий.

Впрочем, есть несколько исключений, которые не вписываются в правило «Чем больше компания — тем выше зарплата». Медиана зарплат аналитиков не склонна к росту вместе с размером компании. Самые высокие медианы Senior Analyst фиксируются в компаниях со 101-200 работниками ($4200) и 500-800 работниками ($4500). Senior UI/UX Designer зарабатывают больше всего в небольших компаниях с 21-50 работниками ($4100) и чуть меньше в огромных с 1500+ работниками ($3900). В компаниях другого размера их медиана колеблется в рамках $3000-$3500. Меньше всего Junior Sales Manager зарабатывают в крупных компаниях. В маленьких компаниях со штатом менее 20 человек медиана Junior Sales Manager составляет $800, в то время как в компаниях 501-800 они имеют в среднем $400 и $200 фиксированной ставки в гигантах с 1500+ работниками. Впрочем, напомним, Sales Manager чаще других получают бонусы и надбавки за выполнение и перевыполнение планов продаж.

Отрасли

24,9% респондентов заняты в области E-commerce, это самая популярная отрасль в сфере IT, что подтверждается уже третий опрос подряд. Вторую позицию снова сохранил FinTech, а на третьей закрепился HealthTech. Gambling & Betting уступил четвертую ступень DataTech.

Аналитикам удалось выявить разницу в медианах зарплат в зависимости от индустрии:

Senior маркетолог в HealthTech в среднем получает $1400, тогда как в GameDev медиана зарплат маркетологов составила $2600.

Middle и Senior Project Manager в GameDev имеют самую низкую медиану ($1750 и $3000 соответственно). А самая высокая медиана PM ожидает в области DataTech.

Самая высокая медиана Junior Software Developer в области HealthTech ($1250), вторая по размеру медиана ожидает начинающего разработчика в сфере GameDev ($1150). Самые низкие медианы Middle и Senior Software Developer в области HealthTech, самая высокая — Gambling & Betting ($5500 у Senior-ов).

Группа Content имеет самый большой разброс медиан на уровнях Middle и Senior. К примеру, специалист уровня Senior в E-commerce компании будет получать в среднем $925, в области Gambling & Betting — $2300, максимум в этом году предлагает GameDev — $3088.

Уровень английского

Уровень владения английским за этот год вырос, но незначительно. Количество респондентов, свободно владеющих английским языком, практически не изменилось. На 2,6% возросло количество владеющих английским на уровне Advanced, на 4% больше стало респондентов с уровнем Upper Intermediate, свободно владеющих языком лишь 8% опрошенных. Увеличилось их количество за счет тех, кто имел уровни Intermediate и ниже.

Для наглядности аналитики назвали влияние английского на уровень зарплаты в нескольких профессиях:

Senior рекрутер с уровнем английского Pre-Intermediate получает в среднем $1000, такую же сумму может зарабатывать Junior рекрутер с английским Upper Intermediate. Продвинутый уровень английского позволяет получать в среднем $2000 даже Middle-специалистам.

Junior маркетологи не зависят от уровня английского, но уже с уровня Middle язык начинает играть значительную роль: уровень Intermediate позволяет в среднем зарабатывать Middle-ам $1000, свободное владение позволяет иметь $1638 в среднем.

Разработчики, равно как и маркетологи, мало зависят от знания английского на уровне Junior. Значительно снижает уровень зарплатных ожиданий только знание английского языка на элементарном уровне. Senior-разработчики имеют одинаковую медиану в $4000 для всех, кто знает английский на уровне от Elementary до Intermediate. На Upper Intermediate-уровне они уже получают в среднем на $1000 больше.

Размер компании

Результаты обоих предыдущих зарплатных опросов указывали, что размер вознаграждения зависит от размера компании. А именно на то, что чем больше компания — тем выше зарплата работников, как и принято считать. Это уже подтверждалось результатами предыдущих опросов и вновь было обнаружено в опросе за осень 2022 года. С уверенностью можно сказать, что уровень зарплаты у C-level зависит от размера компании.

Тип компании

R&D офисы уступили первенство в оплате труда, они опустились сразу на третье место, пропустив вперед себя на первое место продуктовые компании, а на второе — аутсориснговые и аутстафинговые компании.

Медиана зарплат Senior-специалистов в R&D офисах упала с $4950 до $4250 в технических профессиях и с $2750 до $2500 в нетехнических. В продуктовых компаниях медианы выросли до $5000 у технических специалистов и $2950 у нетехнических Senior-специалистов. Медиана Senior-ов в аутсорсе и аутстафе составила $4400 у технических специалистов и $2850 у нетехнических.



в R&D офисах упала с $4950 до $4250 в технических профессиях и с $2750 до $2500 в нетехнических. В продуктовых компаниях медианы выросли до $5000 у технических специалистов и $2950 у нетехнических Senior-специалистов. Медиана Senior-ов в аутсорсе и аутстафе составила $4400 у технических специалистов и $2850 у нетехнических. Для Middle-ов технических профессий медиана в продуктовых, аутсорсинговых компаниях и R&D офисах практически не отличается, у нетехнических специалистов этого уровня существенно меньше медиана только в R&D компаниях ($1100), продуктовые и аутсорсинговые компании держат почти одинаковую, значительно выше, чем у других типов компаний, медиану ($1750 и $1700 соответственно). Самая высокая ставка у Junior-ов технических профессий в R&D офисах ($1230), для нетехнических профессий — в аутсорсинговых и аутстафинговых компаниях ($1000).



технических профессий медиана в продуктовых, аутсорсинговых компаниях и R&D офисах практически не отличается, у нетехнических специалистов этого уровня существенно меньше медиана только в R&D компаниях ($1100), продуктовые и аутсорсинговые компании держат почти одинаковую, значительно выше, чем у других типов компаний, медиану ($1750 и $1700 соответственно). Самая высокая ставка у Junior-ов технических профессий в R&D офисах ($1230), для нетехнических профессий — в аутсорсинговых и аутстафинговых компаниях ($1000). Самая высокая медиана среди CTO в R&D офисах ($7190), самая низкая — в технологических отделах нетехнических компаний ($1700). CMO, CLO, CAO, CFO, CHRO, CPO имеют самую высокую медиану в R&D офисах ($4400) и самую низкую в агентствах ($2050).



ВУЗ

Эксперты выяснили, что в текущем году самые большие зарплаты среди технических профессий были указаны у выпускников Национального университета «Киево-Могилянская академия». Медиана вознаграждения специалистов технических профессий (Software Engineer, QA, DevOps, UI/UX Designer, Cyber ​​Security, DBA, Sys.Admin) уровня Senior — $5100. Второе и третье место делят НТУУ «КПИ» и Национальный авиационный университет — медиана $5000 у обоих. Среди нетехнических профессий, как и в прошлом году, самые высокие зарплаты указали выпускники НТУУ «КПИ» ($3400 на уровне Senior).

Поддержка сотрудников во времена полномасштабной войны и донаты

Проблемы с выплатой зарплат был у каждого пятого респондента. 8,7% опрошенных указали, что зарплата была урезана после начала полномасштабного вторжения. Еще 7% сообщили о задержке выплаты зарплат.

Результаты опроса показали, что в маленьких компаниях (до 20 человек) количество работников, которым не задерживали, не урезали зарплату, составляет 64,2%. В компаниях размером от 21 до 500 работников таких людей уже больше — 74,2%-76,8%. Еще более крупные компании (501-1500 работников) предложили стабильную выплату зарплат 82,9%-83,8% сотрудников. Наибольший процент тех, кому зарплаты выплачивались вовремя или были повышены, в компаниях с более чем 1500 работниками — 91,2%.

Наибольшее количество людей, потерявших работу в начале полномасштабного вторжения, работали в компаниях с менее чем 20 сотрудниками (6,1% от всех работающих или работавших в компаниях со штатом до 20 человек). Меньше всего сокращений произошло в компаниях с более чем 500 людьми в штате (0,5%-1,5%).

В зависимости от типа компании, количество работников, которые имели определенные проблемы с компенсацией, также отличается. Наибольшее количество тех, кому определенное время не выплачивали зарплаты, было среди работников Retail-компаний (10,2%). 40,7% работников Retail’а также столкнулись с урезанием зарплат. Задерживали зарплату чаще всего в техотделах нетехнологических компаний (17,5%), также здесь было больше всего увольнений (7,5% работников техотделов потеряли работу в начале полномасштабной военной агрессии россии). Вторые по количеству увольнений — агентства (4%). В агентствах также часто происходило урезание зарплат (28,6%).

71% респондентов отметили, что компания помогала с релокацией в начале полномасштабной войны.

Результаты опроса показали, что на ВСУ айтишники в большинстве своем донатят до 10% заработной платы:

58,4% опрошенных донатят ежемесячно на ВСУ до 10% своей зарплаты;

26,9% донатят 10-25%;

6,7% респондентов донатят 25-50%;

более 50% своего заработка донатят 2,1%;

не донатит вообще 5,9%.

11% Junior-ов не донатят, а наибольший процент тех, кто донатит более половины своего дохода — среди фрилансеров (9,7%).

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