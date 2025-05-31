На рынке труда возросло количество вакансий с обеспечением жильем: где больше всего — Finance.ua

На рынке труда возросло количество вакансий с обеспечением жильем: где больше всего Сегодня 10:08

На рынке труда возросло количество вакансий с обеспечением жильем: где больше всего

С начала года работодатели подали в Государственную службу занятости 2 тысячи вакансий с указанием, что своих работников они обеспечивают жильем. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщили в Госслужбе занятости.

Что этому способствовало

Отмечается, что количество вакансий на рынке труда значительно превышает количество официально зарегистрированных искателей работы.

Именно поэтому многие работодатели ищут способы заинтересовать потенциальных работников своими предложениями.

«Ежедневно на Едином портале вакансий Государственной службы занятости можно найти более 230 тысяч предложений, тогда как количество искателей работы, зарегистрированных в Государственной службе занятости, ежедневно составляет около 127 тысяч», — говорится в сообщении.

Где больше всего вакансий с предоставлением жилья

Больше всего таких вакансий предлагают в столице и Киевской области.

В Киеве за отчетный период было 330 подобных вакансий, актуальными остаются 148 вариантов с предоставлением жилья.

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В области с начала года — 276 предложений, из которых 132 еще актуальны.

Среди других областей с большим количеством подобных вакансий:

Полтавская — 67;

Днепропетровская — 72;

Хмельницкая — 68.

Наименьшее количество подобных предложений в прифронтовых регионах.

Напомним, поисковики стремятся быстро получать ответ от работодателя после собеседования.

Около 80% опрошенных ожидают обратной связи от рекрутера не дольше недели, прежде чем согласиться на другое предложение работы.

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