На рынке труда возросло количество вакансий с обеспечением жильем: где больше всего — Finance.ua
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На рынке труда возросло количество вакансий с обеспечением жильем: где больше всего

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На рынке труда возросло количество вакансий с обеспечением жильем: где больше всего
На рынке труда возросло количество вакансий с обеспечением жильем: где больше всего
С начала года работодатели подали в Государственную службу занятости 2 тысячи вакансий с указанием, что своих работников они обеспечивают жильем. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщили в Госслужбе занятости.

Что этому способствовало

Отмечается, что количество вакансий на рынке труда значительно превышает количество официально зарегистрированных искателей работы.
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Именно поэтому многие работодатели ищут способы заинтересовать потенциальных работников своими предложениями.

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«Ежедневно на Едином портале вакансий Государственной службы занятости можно найти более 230 тысяч предложений, тогда как количество искателей работы, зарегистрированных в Государственной службе занятости, ежедневно составляет около 127 тысяч», — говорится в сообщении.

Где больше всего вакансий с предоставлением жилья

Больше всего таких вакансий предлагают в столице и Киевской области.
В Киеве за отчетный период было 330 подобных вакансий, актуальными остаются 148 вариантов с предоставлением жилья.
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В области с начала года — 276 предложений, из которых 132 еще актуальны.
Среди других областей с большим количеством подобных вакансий:
  • Полтавская — 67;
  • Днепропетровская — 72;
  • Хмельницкая — 68.
Наименьшее количество подобных предложений в прифронтовых регионах.
Напомним, поисковики стремятся быстро получать ответ от работодателя после собеседования.
Около 80% опрошенных ожидают обратной связи от рекрутера не дольше недели, прежде чем согласиться на другое предложение работы.
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По материалам:
Finance.ua
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