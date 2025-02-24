На рынке труда не хватает профессионалов — эксперт Сегодня 21:40 — Личные финансы

На рынке труда не хватает профессионалов — эксперт

Сейчас на рынке труда недостаточно обученных кадров. Компании тратят ресурсы, чтобы обучить их самостоятельно.

Об этом рассказала директор сервиса онлайн платежей iPay.ua Ольга Недилько в ходе FinYear 2025

По ее словам, Национальный банк проводит слишком много новых изменений, вводит все больше требований к работе финансовых учреждений, поэтому компании вынуждены открывать новые вакансии и расширять штат. В то же время, на рынке не хватает профессионалов, и некоторые компании решают этот вопрос внутренним обучением.

Мы постоянно набираем новых людей, но на рынке не хватает профессионалов. В связи с тем, что за последние два года создан огромный ажиотаж на несколько вакансий, люди, которые есть на рынке, начинают поднимать свою стоимость. Это влияет на стоимость продукта и работ, в целом и на сам бизнес. Мы и коллеги других компаний решаем это внутренним обучением, если кадры не найти на рынке. Изменения происходят очень быстро, и для того чтобы научить человека отвечать новым требованиям, нужно время", — рассказала Недилько.

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Партнер и СЕО Адвокатского объединения Juscutum Ирина Биляева подчеркнула, что в бизнесе нужно создавать институты, платформы для обучения новых экспертов, потому что иначе через год-два некому будет работать. По ее мнению, проблему может помочь решить искусственный интеллект, заменяющий часть сотрудников.

Напомним, в Государственном центре занятости назвали сферы экономики, где в 2024 году ощущался самый большой дефицит работников. Там отмечают, что в 2024 году наибольший дефицит кадров в Украине был в сфере образования, там требовась около 25 тысяч человек. На втором месте — перерабатывающая промышленность — 9 тысяч вакансий. На третьем — сфера размещения и питания с тремя тысячами человек.

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