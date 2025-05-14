На ремонт путепровода на столичных Осокорках планируют израсходовать почти 665 млн гривен — Finance.ua

На ремонт путепровода на столичных Осокорках планируют израсходовать почти 665 млн гривен Сегодня 18:12 — Казна и Политика

На ремонт путепровода на столичных Осокорках планируют израсходовать почти 665 млн гривен

Объявлен тендер на проведение работ по капитальному ремонту путепровода возле ст. м. «Осокорки» на просп. Николая Бажана.

Об этом сообщает Коммунальная корпорация « Киевавтодор », пишет nazhyvo.kyiv.ua

В предприятии обращают внимание, что этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1990 году и с того момента ни разу капитально не ремонтировался.

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Проведенное в 2023 году обследование показало существенные дефекты: износ гидроизоляции, разрушение железобетонных конструкций, оголение и коррозию арматуры, образование трещин и отслоение бетона.

Эти повреждения значительно затрудняют безопасную эксплуатацию путепровода и требуют неотложного ремонта.

Да, проект работ предусматривает устройство новых конструкций путепровода: опор, балок пролетных строений, мостового полотна с обустройством новых слоев дорожного покрытия и нанесением гидроизоляции.

Кроме того, на путепроводе запланировано обустроить новое перильное и барьерное ограждение, заменить опоры освещения, переустроить коммуникации и благоустроить прилегающую к путепроводу территорию.

Для безопасного и комфортного передвижения всех участников дорожного движения на путепроводе и подходах к нему устроят велодорожки. А для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и маломобильных групп на подходах снизят бортовой камень и сделают тактильную навигацию.

Напомним, Кабинет министров перенаправил почти 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования.

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