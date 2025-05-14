Кабмин перенаправил 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание дорог общего пользования — Finance.ua

Кабмин перенаправил 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание дорог общего пользования
Кабинет министров перенаправил около 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Перенаправление этих средств на бюджетную программу «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования» предусмотрено постановлением № 548 от 13 мая, пишет агентство.
Будет использован остаток средств специального фонда государственного бюджета, источником формирования которых были поступления Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры и средства, полученные за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии в предыдущие годы.
Также используют остаток средств специального фонда госбюджета, который образовался на 1 января 2025 года, полученных от доходов госбюджета, поступивших в предыдущие годы и не использованных в 2024 году.
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