Кабмин перенаправил 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание дорог общего пользования — Finance.ua

Кабмин перенаправил 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание дорог общего пользования Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Кабмин перенаправил 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание дорог общего пользования

Кабинет министров перенаправил около 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Перенаправление этих средств на бюджетную программу «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования» предусмотрено постановлением № 548 от 13 мая, пишет агентство.

Будет использован остаток средств специального фонда государственного бюджета, источником формирования которых были поступления Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры и средства, полученные за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии в предыдущие годы.

Также используют остаток средств специального фонда госбюджета, который образовался на 1 января 2025 года, полученных от доходов госбюджета, поступивших в предыдущие годы и не использованных в 2024 году.

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