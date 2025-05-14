Кабмін перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання доріг загального користування — Finance.ua
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Кабмін перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання доріг загального користування

Казна та Політика
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Кабмін перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання доріг загального користування
Кабмін перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання доріг загального користування
Кабінет міністрів перенаправив майже 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.
Про це повідомляє Інтерфакс Україна.
Перенаправлення цих коштів на бюджетну програму «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» передбачено постановою № 548 від 13 травня, пише агентство.
Буде використано залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури і кошти, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії в попередні роки.
Також використають залишок коштів спеціального фонду держбюджету, який утворився на 1 січня 2025 року, отриманих від доходів держбюджету, що надійшли в попередні роки та не використані у 2024 році.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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