На работу Международного уголовного суда в Украине выделили около $5 миллионов — Finance.ua
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На работу Международного уголовного суда в Украине выделили около $5 миллионов

Казна и Политика
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На работу Международного уголовного суда в Украине выделили около $5 миллионов
На работу Международного уголовного суда в Украине выделили около $5 миллионов
В понедельник, 20 марта, в Лондоне состоялась конференция по военным преступлениям, где министры юстиции более 40 стран обязались выделить на поддержку расследований Международным уголовным судом военных преступлений россии в Украине и работу над привлечением россии к ответственности 4,9 миллиона долларов.
Как отмечает АР, конференция состоялась через несколько дней после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента россии владимира путина. Его обвинили в личной ответственности за похищение украинских детей.
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«Мы разделяем убеждение, что президент путин и все руководство должны быть привлечены к ответственности. Поэтому убедимся, что мы подкрепляем наши слова делами, что мы подкрепляем нашу моральную поддержку практическими средствами для эффективного расследования этих ужасных преступлений», — подчеркнул в начале конференции министр юстиции Великобритании Доминик Рааб.
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В то же время прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер на арест Путина является не моментом триумфа, а «мрачным событием», напоминающим миру, что совместные международные действия являются ключом к обеспечению справедливости для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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