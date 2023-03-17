Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина — Finance.ua

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина Сегодня 17:33 — Мир

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина, Фото:Reuters

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе МКС, который есть в распоряжении «Европейской правды»

Как сообщила пресс-служба суда, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест путина и Марии Алексеевны Львовской-Беловой, которая является уполномоченной президента рф по делам ребенка.

путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации перемещения детей из оккупированных районов Украины в российскую федерацию, что происходило как минимум с 24 февраля 2022 года.

«Палата досудебного производства ІІ на основании ходатайств Прокуратуры от 22 февраля 2023 года постановила, что существуют достаточные основания считать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в российскую федерацию», — подчеркивается в сообщении.

Палата отмечает, что считает ордера на арест тайными «в целях защиты потерпевших и свидетелей, а также в целях обеспечения расследования».

«Тем не менее, учитывая, что поведение, о котором идет речь в этой ситуации, вероятно, продолжается, и что осведомленность общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, Палата считает, что в интересах правосудия уполномочить Секретариат обнародовать наличие ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера, и меры ответственности, установленные Палатой», — объявил исполняющий обязанности президента МКС Пйотр Гофманский

Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

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Українська правда По материалам:

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