Правительство Венгрии подтвердило вето на заявление ЕС относительно ордера на арест путина — Finance.ua

Правительство Венгрии подтвердило вето на заявление ЕС относительно ордера на арест путина Сегодня 10:15

Правительство Венгрии подтвердило вето на заявление ЕС относительно выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента Путина.

Об этом сообщает Index

Согласно ответу правительства, официальный Будапешт придерживается мнения, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех государств-членов Союза.

Ранее о вето Будапешта сообщило издание Bloomberg. Поскольку Венгрия наложила запрет, заявление от своего имени было опубликовано главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине», — говорится в заявлении Борреля.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

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