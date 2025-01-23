На Прикарпатье разоблачили чиновников лесхоза, нанесших ущерб государству на 257 млн ​​грн — Finance.ua

На Прикарпатье разоблачили чиновников лесхоза, нанесших ущерб государству на 257 млн ​​грн Сегодня 19:15 — Криминал

На Прикарпатье разоблачили чиновников лесхоза, нанесших ущерб государству на 257 млн ​​грн

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководству Кутского лесного хозяйства в Ивано-Франковской области, которое организовало масштабные вырубки деревьев на территории Национального природного парка «Гуцульщина». Это нанесло ущерб государству почти на 300 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что директор лесхоза привлек к незаконной деятельности начальника одного из отделов лесхоза, инженера и председателя ликвидационной комиссии.

Они выдавали лесорубные билеты на проведение выборочных рубок якобы для оздоровления и формирования лесов. Делали это чиновники незаконно, ведь любые работы на территории природно-заповедного фонда могут происходить только по согласованию с Минприроды и с разрешения областной администрации. Таких согласований у чиновников не было.

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На основании незаконно выданных документов в течение мая-декабря 2022 года на территории Нацпарка «Гуцульщина» было срублено более 1,7 тысячи деревьев разных пород. Экологический ущерб, по данным экспертизы, составил более 257 млн ​​грн.

Всем четырем фигурантам сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконной порубке и сбыте леса в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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