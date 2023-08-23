На портале «Дія» запустили новые услуги — Finance.ua
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На портале «Дія» запустили новые услуги

Личные финансы
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На портале «Дія» запустили новые услуги
На портале «Дія» запустили новые услуги
На портале «Дія» моряки смогут подать заявление о присвоении или подтверждении звания и квалификации или подать жалобу на отказ в получении квалификационных документов.
Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, это революционные услуги в области, которые обладают антикоррупционным эффектом и меняют взаимодействие моряков и Администрации судоходства.
«Цифровизация услуг значительно упрощает получение квалификационных документов для моряков. Достаточно зайти на портал Дія, выбрать нужный сервис и получить услуги. Это экономит время, минимизирует человеческий фактор и устраняет коррупционные риски. Ранее уровень коррупции в сфере составил до 150 млн долларов в год. Благодаря цифровизации коррупционные схемы в дипломировании становятся невозможными», — говорится в сообщении.
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В настоящее время на портале Дія моряки могут получить документы для подтверждения или присвоения звания или квалификации. В частности, дипломы и подтверждения капитана, старшего помощника капитана, свидетельство специалиста по подготовке по расширенной программе для осуществления грузовых операций и т. д.
Для этого нужно:
  • зарегистрироваться или авторизоваться на портале Дія;
  • выбрать необходимую услугу;
  • заполнить заявление о получении документа и подписать его электронным или посредством Дія.Підпис;
  • направить заявление на рассмотрение Администрации судоходства.
В течение 5 дней Администрация судоходства рассмотрит заявление. Если решение положительное, квалификационный документ будет доступен в личном кабинете на портале Дія, а бумажный документ можно получить в Администрации судоходства как лично, так и через представителя.
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Ранее получить нужные документы моряки могли только через специальных посредников. Конкретно они загружали документы в реестр, создавали положительный итог тестирования и подтверждали квалификацию. Поэтому возникали коррупционные схемы в отрасли, а моряки были вынуждены платить за документы и дипломирование от 3 до 8 тысяч долларов.
Сейчас на портале Дія можно подать жалобу на отказ в получении квалификационных документов.

Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире 📱

По материалам:
Finance.ua
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