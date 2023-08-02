В «Дія» вернули услугу смены места жительства, но не для всех — Finance.ua

В «Дія» вернули услугу смены места жительства, но не для всех
В приложении «Дія» снова доступна услуга смены места жительства. Но пока она доступна женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Смена места проживания — одна из самых востребованных услуг в „Дія“. Мы усовершенствовали сервис, убрали человеческий фактор и автоматизировали процессы. Украинцы смогут быстро и удобно сменить место жительства в своем смартфоне. Без очередей, бумаг и походов в ЦПАУ», — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как было раньше
Раньше, чтобы изменить место жительства, необходимо было собирать документы, ходить в ЦПАУ или профильное учреждение по месту регистрации. Сначала — чтобы записаться на определенное время, затем — чтобы изменить место регистрации, а затем еще дополнительно — чтобы получить выписку о месте жительства. Весь процесс занимал несколько дней.
Что изменится
С услугой в «Дія» не нужно делать эти шаги. Кроме того, изменить место жительства можно из любой точки мира. Теперь для украинцев, которые регистрируются в собственном жилье или жилье единоличного собственника, место жительства будет меняться автоматически.
«Чтобы изменить место жительства в приложении „Дія“, вы должны быть старше 14 лет или 18, если меняете место жительства ребенка. А также иметь налоговый номер и ID-карту или загранпаспорт в „Дія“. Обладатели паспортов-книжек могут воспользоваться сервисом на портале „Дія“» , — говорят в Минцифре.
Чтобы получить услугу в «Дія»:
- авторизуйтесь в приложении;
- выберите Услуги — Смена места жительства;
- укажите, чье место жительства хотите изменить — свое или ребенка;
- проверьте информацию о текущем месте жительства;
- выберите адрес, по которому хотите задекларировать новое место жительства;
- укажите свои контактные данные;
- проверьте заявление и оплатите административный сбор.
Сменить место жительства на портале «Дія» можно по ссылке.
После этого заявление поступит на обработку. Вы получите уведомление о результате в приложении.
Чтобы задекларировать место жительства в жилье другого совладельца, вам нужно согласие всех совладельцев имущества.
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Кроме того, жилье не должно быть в ипотеке, а право собственности на него должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года.
«Сейчас команда Минцифры совместно с Минобороны работает над восстановлением услуги смены места жительства для мужчин призывного возраста», — добавили в министерстве.
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