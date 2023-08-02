В «Дія» вернули услугу смены места жительства, но не для всех — Finance.ua

В «Дія» вернули услугу смены места жительства, но не для всех Сегодня 15:32 — Личные финансы

В «Дія» вернули услугу смены места жительства, но не для всех

В приложении «Дія» снова доступна услуга смены места жительства. Но пока она доступна женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Смена места проживания — одна из самых востребованных услуг в „Дія“. Мы усовершенствовали сервис, убрали человеческий фактор и автоматизировали процессы. Украинцы смогут быстро и удобно сменить место жительства в своем смартфоне. Без очередей, бумаг и походов в ЦПАУ», — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как было раньше

Раньше, чтобы изменить место жительства, необходимо было собирать документы, ходить в ЦПАУ или профильное учреждение по месту регистрации. Сначала — чтобы записаться на определенное время, затем — чтобы изменить место регистрации, а затем еще дополнительно — чтобы получить выписку о месте жительства. Весь процесс занимал несколько дней.

Что изменится

С услугой в «Дія» не нужно делать эти шаги. Кроме того, изменить место жительства можно из любой точки мира. Теперь для украинцев, которые регистрируются в собственном жилье или жилье единоличного собственника, место жительства будет меняться автоматически.

Читайте также В «Дія» обновили еще две услуги для сферы строительства

«Чтобы изменить место жительства в приложении „Дія“, вы должны быть старше 14 лет или 18, если меняете место жительства ребенка. А также иметь налоговый номер и ID-карту или загранпаспорт в „Дія“. Обладатели паспортов-книжек могут воспользоваться сервисом на портале „Дія“» , — говорят в Минцифре.

Чтобы получить услугу в «Дія»:

авторизуйтесь в приложении;

выберите Услуги — Смена места жительства;

укажите, чье место жительства хотите изменить — свое или ребенка;

проверьте информацию о текущем месте жительства;

выберите адрес, по которому хотите задекларировать новое место жительства;

укажите свои контактные данные;

проверьте заявление и оплатите административный сбор.

Сменить место жительства на портале «Дія» можно по ссылке

После этого заявление поступит на обработку. Вы получите уведомление о результате в приложении.

Чтобы задекларировать место жительства в жилье другого совладельца, вам нужно согласие всех совладельцев имущества.

Кроме того, жилье не должно быть в ипотеке, а право собственности на него должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года.

«Сейчас команда Минцифры совместно с Минобороны работает над восстановлением услуги смены места жительства для мужчин призывного возраста», — добавили в министерстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.