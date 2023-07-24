В «Дія» обновили еще две услуги для сферы строительства — Finance.ua

В «Дія» обновили еще две услуги для сферы строительства
На портале «Дія» обновили две услуги для строительной отрасли, а именно уведомление о начале строительных работ и заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.
Для пользователей портала обновили:
- уведомление о начале строительных работ СС1 или внесение изменений в зарегистрированное уведомление;
- заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, внесение изменений или отмена градостроительных условий и ограничений.
«Обновление первой услуги заключается в предоставлении возможности внести изменения в ранее зарегистрированное уведомление о начале строительных работ по классу СС1. Раньше для этого нужно было посетить ЦПАУ», — пояснили в министерстве.
К классу СС1 относятся небольшие общественные постройки, спортивные объекты, небольшие фермерские хозяйства
и т. д. Также под эту категорию подпадают дома, которые сегодня строят для размещения ВПЛ и людей, потерявших жилье из-за войны.
За время существования услуги «Уведомление о начале строительных работ» через портал «Дія» поступило почти 12,3 тысячи заявлений.
«Обновление второй услуги заключается в предоставлении пользователям возможности подачи заявления на внесение изменений или отмену градостроительных условий и ограничений. Ранее услуга предусматривала только возможность подачи заявления на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка», — добавили в Минвосстановлении.
С начала ее существования через «Дія» поступило более 4 тысяч заявлений.
Также в рамках модернизации обеих услуг расширен перечень автоматизированных проверок с целью уменьшения количества вносимой заказчиком информации вручную.
Напоминаем, в мае на портале «Дія» стали доступны 3 улучшенных строительных услуги: уведомление о начале строительных работ на основании строительного паспорта, выдача строительного паспорта и внесение изменений в него и Декларация о готовности объекта к эксплуатации.
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